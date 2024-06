"Esta junta está en proceso de salvar el club. Habrá noticias pronto..."

Constructivo y por momentos tenso debate el que se llevó a cabo este lunes en el Recinto Modernista de Sant Pau acerca del Espai Barça. Organizado por 'Arquitectes per l'Arquitectura', el coloquio contó con Òscar Tusquets, el empresario y antiguo directivo del club azulgrana Gabriel Masfurroll, el regidor de arquitectura de Barcelona Daniel Mòdol, la vicepresidenta del FC Barcelona Elena Fort o Lluís Moya, arquitecto y director de la Oficina Técnica del Barça.

Tras recibir críticas, sobre todo por parte de Tusquets y el exdirectivo Masfurroll, Elena Fort y Lluís Puig intentaron defender y justificar las decisiones tomadas hasta ahora y rebatir las acusaciones que estaban recibiendo.

Empezaba su intervención Elena Fort sorprendida: “He venido a un coloquio sobre el Espai Barça. No soy arquitecta. No sabía que veníamos a hacer un debate electoral del Barça. Tranquilos, no sufran. Tendrían que haber sufrido más en el año 2021. Esta junta ha salvado y está en proceso de salvar el club. Habrá noticias pronto...".

“Mantener el coste y los plazos en las obras es muy complejo y estamos sobre las previsiones que debíamos tener. Estamos siguiendo un modelo que responde a las expectativas del proyecto y hasta que no se demuestre lo contrario seguiré pensando que es la mejor actuación posible", defendió Lluís Moya.

DEFENSA DEL PROYECTO DESDE EL AYUNTAMIENTO

En esa línea se expresó también el regidor de arquitectura del ayuntamiento de Barcelona, Daniel Mòdol. “Con el Barça nos ponemos más exigentes de la cuenta. Hay una desinformación. Creo que es un gran proyecto, es de las versiones más atractivas de estadio que hemos podido ver. Es bastante local, bastante catalana. Sobre el respeto a la arquitectura, defiendo el papel del arquitecto, sobre todo cuando el resultado ha sido tan bueno. Me cuesta imaginar un proyecto mejor que el que ganó el concurso, otra cosa es que se optimice con el tiempo…”.

Nos gustaría que nos tuvierais más confianza"

Más de Lluís Moya: “Tanto el coste como los plazos fueron de acuerdo a las bases del concurso, no hubo ni un descuento. El proyecto salió por un importe, un plazo, y Limak nos garantizaban cumplir con estas condiciones. Evidentemente, la calidad del proyecto estaba ahí. Es así, las otras dos empresas españolas que se presentaron, ambas españolas, no lo cumplían. Los que estamos al frente del proyecto somos también arquitectos y me gustaría que nos tuvierais confianza”.