La Junta Electoral pide a la candidatura de Víctor Font que respete la jornada de reflexión

La candidatura de Joan Laporta denunció que la Junta Electoral tuvo que enviar una advertencia a la candidatura de Víctor Font para que respete la jornada de reflexión en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona que se celebran este 15 de marzo.

La candidatura de Joan Laporta acusó a la de Víctor Font de vulnerar el derecho de reflexión de los socios del Barça y la Junta Electoral habría atendido sus quejas. Desde el equipo de Joan laporta afirman que la Junta Electoral se dirigió a Víctor Font y su equipo para que cesaran el "grave incumplimiento en el que está incurriendo su candidatura", a raíz de las quejas procedentes del candidato rival por la publicación de una entrevista "que constituiría un acto electoral en jornada de reflexión". También reportaron quejas de varios socios "que han sido contactados por correo electrónico por su candidatura".

La Junta Electoral habría encontrado "un incumplimiento muy grave" de lo previsto en el artículo 52 de los estatutos del club, en el que se establecen con claridad la jornada de reflexión, e interpretaría que desde la candidatura de Font no se han seguidos las indicaciones que dio a las dos candidaturas sobre cómo debía respetarse la jornada de reflexión "sin hacer ningún tipo de acto de campaña ni directo ni indirecto".

La Junta Electoral se habría mostrado sorprendida al considerar que es una actuación "del todo impropia, además de constituir una infracción de los estatutos", y habrían pedido que "de forma inmediata" cesen en cualquier acto de campaña directo o indirecto que además de infringir los estatutos perjudica el derecho a reflexión de los socios votantes en esta jornada y en la de mañana.

Un mail, el detonante

Los motivos de la denuncia de la candidatura de Joan Laporta era la publicación de algunos artículos en los medios de comunicación que consideraban que alteraban la jornada de reflexión, y especialmente el envío de un correo electrónico desde la candidatura de Víctor Font a parte de los socios del Barça durante la jornada de reflexión.

El mail con los colores y el logo de 'Nosaltres', la plataforma de apoyo a Font, arrancaba con un mensaje directo: "¡Depende de ti!". El mensaje, que según esta candidatura únicamente animaba a la participación de la masa social en los comicios, arrancaba así: "Nosotos queremos un Barça mejor. Solo depende de ti. Mañana vota". Desde 'Defensem el Barça', la plataforma de apoyo a Laporta, se interpretó como actividad electoral en una jornada prohibida.