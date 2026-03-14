La Junta Electoral del Barça llama a los candidatos a respetar el proceso electoral

El cruce de acusaciones y denuncias entre las candidaturas de Joan Laporta y Víctor Font en la tarde-noche de este sábado 14 de marzo, día reservado como jornada de reflexión de cara a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, desembocó en la publicación de un comunicado en el que la Junta Electoral y el Club llamaban a los candidatos a respetar las reglas del juego y en especial el artículo 52 de los Estatutos.

"Ante determinados hechos que se han producido en el día de hoy, el Club y la Junta Electoral se ven obligados a recordar públicamente que cualquier publicidad o acto de campaña que se haya llevado a cabo en el día de hoy y/o que se produzcan de ahora en adelante hasta la finalización de la jornada de votaciones constituye una falta de respeto a nuestros socios y socias además de un grave incumplimiento del artículo 52 de los Estatutos", rezaba el breve comunicado publicado en la recta final de una jornada de reflexión que resultó más agitada de lo esperado.

La queja de 'Defensem el Barça'

Todo arrancó cuando la candidatura de Joan Laporta, 'Defensem el Barça', reveló que la Junta Electoral había enviado una advertencia a la candidatura de Víctor Font, 'Nosaltres', para que esta respetara la jornada de reflexión del sábado.

La candidatura de Joan Laporta acusó a la de Víctor Font de vulnerar el derecho de reflexión de los socios del Barça y la Junta Electoral habría atendido sus quejas. Desde el equipo de Laporta afirmaban que la Junta Electoral se dirigió a Víctor Font y su equipo para que cesaran el "grave incumplimiento en el que está incurriendo su candidatura", a raíz de las quejas procedentes del candidato rival por la publicación de una entrevista "que constituiría un acto electoral en jornada de reflexión". También reportaron quejas de varios socios "que han sido contactados por correo electrónico por su candidatura".

"Incumplimiento muy grave"

La Junta Electoral habría encontrado "un incumplimiento muy grave" de lo previsto en el artículo 52 de los estatutos del club, en el que se establecen con claridad la jornada de reflexión, e interpretaría que desde la candidatura de Font no se han seguido las indicaciones que dio a las dos candidaturas sobre cómo debía respetarse la jornada de reflexión "sin hacer ningún tipo de acto de campaña ni directo ni indirecto".

La Junta Electoral se habría mostrado sorprendida y consideró que se trataba de una actuación "del todo impropia, además de constituir una infracción de los estatutos", y habrían instado a Font y su equipo a que "de forma inmediata" cesaran en cualquier acto de campaña directo o indirecto que además de infringir los estatutos perjudica el derecho a reflexión de los socios votantes en esta jornada y en la de mañana.

Un mail, el detonante

Los motivos de la denuncia de la candidatura de Joan Laporta era la publicación de algunos artículos en los medios de comunicación que consideraban que alteraban la jornada de reflexión, y especialmente el envío de un correo electrónico desde la candidatura de Víctor Font a parte de los socios del Barça durante la jornada de reflexión.

El mail con los colores y el logo de 'Nosaltres', la plataforma de apoyo a Font, arrancaba con un mensaje directo: "¡Depende de ti!". El mensaje, que según esta candidatura únicamente animaba a la participación de la masa social en los comicios, arrancaba así: "Nosotros queremos un Barça mejor. Solo depende de ti. Mañana vota".

La respuesta de 'Nosaltres'

Desde 'Defensem el Barça', la plataforma de apoyo a Joan Laporta, se interpretó como actividad electoral en una jornada prohibida y de ahí la denuncia. Una vez que se conocieron los hechos, no tardó en llegar la respuesta de Víctor Font a través de un comunicado en el que defendía la actuación de su candidatura y también denunciaba irregularidades por parte del rival.

El grupo liderado por el empresario vallesano defendió que sus comunicaciones se limitaron a una base de datos propia con el único objetivo de fomentar la participación ciudadana. Los responsables del proyecto aseguran que su intención es facilitar "información de servicio y logística" para que el socio culé acuda mañana a las urnas con todas las garantías de movilidad y horarios.

Desde el entorno de Font negaron que el mail tuviera algún tipo de contenido partidista, y destacaron que la entrevista publicada el sábado 14 se había realizado días antes y que la fecha de publicación no era decisión suya.

También presentó denuncia

La candidatura de 'Nosaltres' insistió en que su único objetivo era "la máxima participación posible" para legitimar el resultado de un proceso histórico para el futuro de la entidad catalana. Pero, además, Víctor Font y su equipo también respondieron con una denuncia formal ante la Junta Electoral contra la candidatura de Joan Laporta.

En su caso, también alegaron una presunta vulneración de las normas por la publicación de una entrevista realizada a Maria Elena Fort en un medio deportivo de gran tirada en el día de reflexión. Consideran que este movimiento supone un agravio comparativo respecto a las restricciones impuestas y exigen que el órgano electoral actúe con "total rigor e imparcialidad" ante lo que consideran una ventaja injusta.

En su queja, Font también se queja del presunto uso indebido de recursos, instalaciones e imágenes de la institución por parte de 'Defensem el Barça' durante toda la campaña. El comunicado finaliza reafirmando el compromiso con la transparencia y el respeto a los estatutos, mientras instan a la Junta a frenar el "uso de recursos públicos" del club en beneficio de una sola opción electoral.