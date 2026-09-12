La Junta Directiva recibe un notable por parte de los socios y socias en el Observatori Blaugrana

El FC Barcelona hizo públicos los resultados del Observatori Blaugrana de la temporada 2025/26, la encuesta de opinión que el club lleva a cabo de forma anual para evaluar la situación global de la entidad. Y los resultados de este último sondo indican que los socios y socias valoran la gestión del presidente Joan Laporta y su junta directiva, por primera vez, con una nota media de notable (7,3). Casi un 75% de los socios y socias otorgan una calificación entre notable y excelente a la gestión de la directiva: un 48% la valora con un notable y un 26% con un excelente.

El estudio ha sido realizado por el Institut Feedback d’Investigació Aplicada mediante una encuesta a 3.000 socios y socias, abonados y no abonados, mayores de 18 años y residentes en el Estado español, entre el 11 y el 25 de junio de 2026. Sin duda, la aportación de Hansi Flick para relanzar al primer equipo y encadenar un éxito tras otro en sus dos campañas en el club es decisiva, pues así lo reconocen los afiliados y afiliadas blaugrana. la renovación de Flick es la decisión mejor valorada de la última temporada (9,5).

Éxito deportivo, progreso económico

Es evidente que los éxitos deportivos, el 'core' de una institución del Barça, es el mejor termómetro para saber la situación de la masa social. De hecho, la situación deportiva es la mejor valorada con una puntuación de 8,25, mientras que los ámbitos social (7,29) e institucional (7,18), aunque quedan algo por debajo, también reciben una valoración positiva, superior a la del observatorio del año pasado (un 6,8 y un 6,5 respectivamente).

Es evidente que el aspecto más delicado en la gobernanza del club es el económico, debido a la profunda crisis que tuvo que afrontar Joan Laporta al regresar a la presidencia en 2021. A pesar de todo, también en esta faceta va mejorando la percepción de los socios y socias alcanzando un aprobado alto (5,76). Cabe destacar, sin embargo, que un 80% de los socios y socias le otorgan, como mínimo, un aprobado, un porcentaje que supera en un 20% el registrado en el observatorio de 2025. Por otra parte, un 60% considera que durante el último año esta situación ha mejorado y un 56% cree que las perspectivas de futuro son positivas.

Reconocimiento a los éxitos deportivos

Bajando al detalle del área deportiva, el póker del Barça Femenino tiene su justo premio y el equipo de Pere Romeu es el mejor valorado (9,79), seguido de otro especialista en acumular títulos nacionales e internacionales, el equipo de la sección de balonmano (9,2).

El primer equipo masculino de fútbol obtiene un notable (8,42) pues es evidente que a pesar de su gran rendimiento quedó un año más la asignatura pendiente de la Champions, el gran objetivo de esta campaña, al igual que los equipos de fútbol sala (8,14) y hockey patines (7,13).

El baloncesto, sin duda la sección con más problemas y que durante el verano ha sufrido una mayor y lógica reestructuración se queda en un aprobado (5,37). La nota positiva es que las seis secciones profesionales reciben el aprobado en la temporada 2025/26, a diferencia del curso anterior.

La Masia y el modelo de Club, activos identitarios

El lema del Barça 'Més que un Club' y es obvio que se trata de una marca que recoge el 'core' de la entidad. Pero, ¿qué hay detrás de esas palabras? La Masia (71,9%) es el elemento más citado para explicar el concepto, pero no es el único.

Los y las culers valoran también como señas de identidad que mantienen el modelo de propiedad, con el 100% en sus manos (66,1%) y la identificación del Barça con Catalunya (57,1%). En este sentido, el uso del catalán por parte de la entidad como su lengua principal y el compromiso del club con la cultura catalana está respaldado por el 81% de los socios y socias.

El sondeo también analiza qué impulsa a un aficionado a convertirse en socio o socia del Barça. Como no podía ser de otra manera, se imponen los factores emocionales, como el amor por el club, el orgullo de ser culé y la herencia familiar.

Otro tema fundamental en la actualidad del club es el Spotify Camp Nou, su remodelación y cómo se está gestionando el regreso del equipo y los aficionados a la instalación más emblemática del Barça. La percepción es muy positiva, con una valoración global de 7,34.

Muy en sintonía con las obras de remodelación y el regreso al Estadi, la encuenta también aborda un tema muy sensible, como es el de la accesibilidad a las instalaciones. Un 43% de las personas encuestadas considera que el transporte público es el medio más adecuado y es la opción preferida, por delante del vehículo privado, los desplazamientos a pie, la motocicleta o el autocar.

Compromiso social

El 'Més que un Club' tiene además de las ramas deportiva, cultural e identitaria la social, especialmente a travésde la Fundación. El Observatori Blaugrana constata que alrededor del 90% de los socios y socias conocen la labor de la Fundació FC Barcelona, destacando las visitas a hospitales y el proyecto Pulseras Blaugrana. También ponene en valor el apoyo a las personas refugiadas y los programas de prevención del bullying.

La masa social barcelonista también valoran positivamente la apuesta decidida del club con la igualdad de género, con una puntuación de 7,76, así como sus políticas de sostenibilidad. En este ámbito, puntúan con un 7,82 las medidas adoptadas para contribuir a la lucha contra el cambio climático y con un 7,61 las políticas orientadas a fomentar un desarrollo sostenible.