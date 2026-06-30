La junta directiva de Rafa Yuste se despide antes de la toma de posesión de Laporta

La junta directiva del FC Barcelona presidida de forma interina por Rafa Yuste afronta sus últimas horas al frente del club antes de la toma de posesión oficial del nuevo mandato encabezado por Joan Laporta, que se producirá este 1 de julio de 2026 a las 12:30 horas. El acto, que se celebrará a puerta cerrada en las oficinas del club, marcará el inicio de un nuevo ciclo presidencial hasta el verano de 2031.

El máximo órgano colegiado saliente ha estado integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol, que han cerrado una etapa breve pero especialmente productiva en términos deportivos e institucionales.

Sisco Pujol, Joan Laporta y Rafa Yuste, en el palco del Palau Blaugrana / Dani Barbeito

141 días de éxito: ocho títulos y estabilidad total

La interinidad de Rafa Yuste deja un balance que el club considera notable: en 141 días de gestión, el Barça ha conquistado ocho títulos entre todas sus secciones profesionales, incluyendo la Champions femenina de Oslo, el título europeo de balonmano y cuatro ligas nacionales.

En el plano interno, desde el entorno de la junta saliente se ha querido poner en valor la normalidad institucional durante el periodo de transición. En ese sentido, el vicepresidente y secretario, Josep Cubells, resumió la etapa con una frase breve pero significativa: “Hemos logrado estabilidad institucional”.

Con la salida de la junta de Yuste, el club activa oficialmente la nueva etapa presidida por Joan Laporta, que asumirá el cargo tras ganar las elecciones el pasado 15 de marzo. Su nuevo mandato se extenderá hasta el verano de 2031, consolidando un proyecto a largo plazo en la entidad blaugrana.