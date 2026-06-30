FC BARCELONA
La junta directiva de Rafa Yuste se despide antes de la toma de posesión de Laporta
El club cierra la etapa interina este 1 de julio con el traspaso de poderes al nuevo mandato hasta 2031
La junta directiva del FC Barcelona presidida de forma interina por Rafa Yuste afronta sus últimas horas al frente del club antes de la toma de posesión oficial del nuevo mandato encabezado por Joan Laporta, que se producirá este 1 de julio de 2026 a las 12:30 horas. El acto, que se celebrará a puerta cerrada en las oficinas del club, marcará el inicio de un nuevo ciclo presidencial hasta el verano de 2031.
El máximo órgano colegiado saliente ha estado integrado por Rafael Yuste como presidente, Josep Cubells como vicepresidente y secretario, Alfons Castro como tesorero, y los directivos Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé i Sust y Sisco Pujol, que han cerrado una etapa breve pero especialmente productiva en términos deportivos e institucionales.
141 días de éxito: ocho títulos y estabilidad total
La interinidad de Rafa Yuste deja un balance que el club considera notable: en 141 días de gestión, el Barça ha conquistado ocho títulos entre todas sus secciones profesionales, incluyendo la Champions femenina de Oslo, el título europeo de balonmano y cuatro ligas nacionales.
En el plano interno, desde el entorno de la junta saliente se ha querido poner en valor la normalidad institucional durante el periodo de transición. En ese sentido, el vicepresidente y secretario, Josep Cubells, resumió la etapa con una frase breve pero significativa: “Hemos logrado estabilidad institucional”.
Con la salida de la junta de Yuste, el club activa oficialmente la nueva etapa presidida por Joan Laporta, que asumirá el cargo tras ganar las elecciones el pasado 15 de marzo. Su nuevo mandato se extenderá hasta el verano de 2031, consolidando un proyecto a largo plazo en la entidad blaugrana.
- Nueva oferta por Casadó en el Barça
- El Atlético endurece su postura con el Barça: condiciones innegociables para vender a Julián Álvarez
- Graeme Souness sentencia a Gordon y su fichaje por el Barça: 'No durará mucho en Catalunya
- Así está el cuadro del Mundial 2026 en octavos: cruces, selecciones clasificadas y posibles rivales de España
- El Madrid recuperará los 90 millones gastados en fichajes
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo, de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Simeone no ve marcha atrás con Julián Álvarez
- El interés del Barça hace dudar a Harry Kane