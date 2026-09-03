El Barça anuncia récord de ingresos y la fecha de la siguiente Asamblea

La Junta Directiva del FC Barcelona ha decidido que la Asamblea General Ordinaria del club se celebre el próximo 19 de septiembre. Los socios compromisarios están citados para votar varios asuntos importantes, entre ellos la ampliación del crédito destinado a financiar el Espai Barça y las obras del nuevo Spotify Camp Nou.

Durante la Asamblea también se aprobará la liquidación del ejercicio anterior y el presupuesto para la temporada 2026-27, que se espera que vuelva a marcar cifras récord.

El Barça ha mejorado sus resultados económicos gracias, en buena parte, al regreso al Spotify Camp Nou y a la recuperación de su explotación. El club ha cerrado la temporada con más de 1.000 millones de euros de ingresos, superando por primera vez esta barrera. Además, es el tercer ejercicio consecutivo con resultados ordinarios positivos.

Otro de los puntos de la Asamblea será la ratificación de los directivos que no dimitieron de sus cargos para presentarse a las elecciones. Entre ellos están Rafael Yuste, Josep Cubells, Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé y Sisco Pujol.

Joan Laporta y los miembros de su candidatura ganaron las elecciones el 15 de marzo, aunque la nueva Junta Directiva tomó posesión oficialmente el 1 de julio. Hasta entonces, Rafael Yuste ejerció como presidente en funciones.

Como es habitual, la Asamblea contará también con un turno de preguntas y respuestas para que los compromisarios puedan plantear sus dudas. El aspecto económico tendrá un peso importante, especialmente por la financiación del Espai Barça.

Tradicionalmente, la Asamblea se celebraba a finales de octubre, pero el club ha decidido adelantarla para evitar organizar dos asambleas en poco tiempo y mejorar la eficiencia económica. Además, el 19 de septiembre coincide con un fin de semana sin partido del primer equipo, tal y como explicó Elena Fort, la vicepresidenta del FC Barcelona: "Tradicionalmente, la Asamblea se realizaba a finales de octubre, pero por cuestiones de eficiencia económica hemos decidido no hacer dos asambleas en poco tiempo y hacer solo una. Este acuerdo de avanzar la Asamblea coincide con un fin de semana sin partido, por eso, la Junta ha decidido mantener el formato telemático para garantizar la máxima participación de los socios". Por este motivo, la Junta ha decidido mantener el formato telemático para facilitar la participación de los socios compromisarios, según explicó Elena Fort a los medios del club.