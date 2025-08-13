La Junta del Barça aprueba el aval de 7 millones, que ayudará a inscribir

Paso adelante muy importante para que el Barça regrese a la normalidad en este mercado y pueda operar en la regla del 1:1. La Junta del club blaugrana ha aprobado por unanimidad el aval de siete millones de euros que servirá para equilibrar las cuentas al haber un desfase en los números de las secciones de la temporada pasada. Este aval generará equilibrio en el ejercicio y será un espaldarazo final para entrar en la normalidad financiera de cara a LaLiga. También se ha estudiado la petición de otro aval para inscribir jugadores, aunque no debería ser necesario si LaLiga aprueba la operación de la venta de los asientos VIP en los próximos días.

La decisión de la Junta ha sido unánime y se ha aprobado la propuesta presentada por el presidente, Joan Laporta, para cerrar ya los números de la pasada temporada. El club blaugrana consideraba que este aval era necesario para cubrir esos 7 millones de desviación y así presentar los números totalmente equilibrados ante LaLiga como se ha venido negociando en las últimas semanas. Los ejecutivos del Barça y de LaLiga están cuadrando todas las partidas para llegar al ansiado equilibrio que permitirá las inscripciones sin ningún género de duda.

Ahora, el club blaugrana deberá presentar el informe del auditor en el que se da por buena la operación de los asientos VIP. La auditora Crowe consideró en su momento que no podía aceptar esa operación al no existir el activo tangible. La constructora Limak ya ha certificado el final de obra en esa zona del estadio, por lo que se podrán utilizar en el momento que el Spotify Camp Nou abra sus puertas. Además, el Barça ya ha ido vendiendo este producto tanto en Montjuïc como en el trofeo Joan Gamper por lo que ya está en funcionamiento.

El Barça debería enviar esta documentación ya sellada por el auditor en las próximas horas para que LaLiga estudie el informe final del club y saque conclusiones. El Barça considera que los deberes están hechos suficientemente, ya que además se ha generado fair-play con la venta de algunos futbolistas y la salida de otros. También ayudarán las renovaciones de los jugadores a largo plazo a nivel de amortización y el ingreso de atípicos como el acuerdo firmado con la República Democrática del Congo como espónsor del primer equipo.

Si LaLiga hace caso al auditor blaugrana, dará por buena la operación y el Barça pasará de forma inmediata a la regla del 1:1 pudiendo inscribir a todos sus fichajes y también dando dorsal a Marc Bernal y Gerard Martín, que pasan del filial al primer equipo tal y como se les había prometido por contrato. En el Barça no tienen duda que toda la documentación aportada acabará con años de incerteza y que tanto en este mercado como en los próximos, el club estará preparado para poder fichar sin problema.