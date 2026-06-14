Junior Kroupi, la alternativa arriesgada a Julián Álvarez que gusta en el Barça

En el Barça ya empiezan a tener muy claro que el mercado de delanteros está más que complicado este verano. No hay opciones realistas, ni futbolistas incuestionables que estén en el mercado y el club blaugrana está jugando y jugará la carta de Julián Álvarez prácticamente hasta el final. Es el elegido por Deco y Flick para reforzar la delantera y harán todo lo posible para traerle aunque también tienen claro que no pagarán precios fuera de mercado. El Barça tiene alternativas y, en estos momentos, el nombre que ven más viable es el del joven Junior Kroupi, del Bournemouth. Es un futbolista que gusta muchísimo, pero la operación es arriesgada porque solo tiene 19 años y preferirían abordar una negociación más adelante, quizás la próxima temporada.

La dirección deportiva blaugrana tiene el nombre de Kroupi muy marcado en su agenda. Le han seguido con detenimiento porque su temporada en la Premier League ha sido excepcional. Una irrupción importante, que confirma sus buenas maneras que demostró en el Lorient. Es un delantero rápido, ágil, con muy buen desborde, que se asocia bien con sus compañeros y con una proyección interesante. Este curso ha marcado 13 goles, pero en un equipo como el Barça podría pulverizar registros.

Que el futbolista gusta es obvio y que el Barça se ha informado de su situación también es cierto. No hay dudas de su calidad, pero sí algún reparo en invertir una alta cantidad de dinero en un chico tan joven. De hecho, la propiedad del Bournemouth avisó tanto al Barça como a los clubs interesados que no le venderían por menos de 100 millones de euros. Es su postura inicial, pero la tasación de Junior Kroupi es de 70 millones de euros y el Bournemouth sí que podría estar interesado en algún futbolista del Barça en una hipotética operación. Por ahora, no se ha dado ningún paso aunque el club blaugrana sabe de los movimientos alrededor del chico.

Y es que Junior Kroupi ha sido cortejado por equipos ingleses como el Arsenal y, sobre todo, por el PSG, club que está meditando realizar una oferta en el caso de que Barcola salga de París. Por el momento solo han surgido rumores pero es bastante probable que el delantero salga ya este verano del Bournemouth por lo que el Barça, si desea ficharlo, debería avanzarse al mercado porque puede ser ahora o nunca.

Junior Kroupi nunca ha escondido sus simpatías por el Barça, aunque en estos últimos meses no ha ido más allá. No va a forzar su salida, ni mucho menos, pero sabe que está en su gran mercado tras su rendimiento en la Premier y podría aprovecharlo. En el club blaugrana sí tienen claro que puede ser una opción más factible que otras como el mismo Julián Álvarez o el delantero del Chelsea Joao Pedro, declarado intransferible por el equipo londinense.

El Barça va a esperar a Julián. El primer límite han sido los 100 millones de euros propuestos y habrá que ver cómo se mejora esta primera oferta para no tener que pagar cantidades indeseadas. En el club blaugrana hay la convicción de que Julián desea vestir de blaugrana y que el Atlético, más tarde que pronto, abrirá la puerta a una negociación. Si el precio no es el deseado, tal vez se abrirá la puerta de Junior Kroupi, mucho antes de lo deseado.