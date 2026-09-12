Julio Salinas, sobre la operación fallida de Julián: "Yo hubiese intentado fichar a Ferran Torres por 80 millones"

El Barça ya le ha encontrado la solución al '9'. El FC Barcelona deseó a toda costa fichar a Julián Álvarez para la delantera, pero el Atlético de Madrid se cerró en banda. No hubo manera de encontrar una solución y la operación llegó a una situación límite entre club y jugador.

El conjunto azulgrana, al recibir la negativa del Atlético de Madrid, se puso manos a la obra a buscar una alternativa. El nombre fue Gabriel Jesús, un delantero experimentado y a un buen precio, debido a la falta de rodaje que venía acarreando.

Sonaban Lautaro Martínez o incluso Tresoldi, delantero de la liga alemana, pero el Barça se decantó, primero, con el brasileño, y luego, en la plantilla que dispone, como son el caso de los fichajes de Adeyemi, Gordon, o la opción inesperada de Raphinha, que es la que mejor está encajando.

Raphinha es el '9', ¿Julián es un error?

No obstante, la opción de Julián Álvarez (pese al deseo del jugador), no llegó a concretarse debido a que el CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, no quiso vendérselo al Barça. Julio Salinas, exjugador del conjunto azulgrana, precisamente habló de eso en el 'Programa de Ortega' de Radio Marca. El exdelantero barcelonista fue muy claro al valorar ese movimiento: "Me alegro de que no venga ni ahora, y ojalá no venga en enero. Para mí es un error", considera.

Salinas no cuestiona las condiciones futbolísticas del delantero argentino, al que considera un jugador de enorme nivel. Sin embargo, entiende que la cantidad económica que se habría planteado para cerrar la operación estaba muy por encima de lo razonable. "Es muy buen futbolista, nadie va a discutir su calidad, pero a mí esa cantidad de dinero me parece una exageración", afirmó durante su intervención.

El exinternacional español también aprovechó para reclamar una mayor eficacia al FC Barcelona a la hora de moverse en el mercado de fichajes. Desde su punto de vista, el club debería ser capaz de optimizar tanto sus incorporaciones como las salidas de jugadores. Su conclusión fue directa: "Debería aprender un poco en comprar mejor y vender mejor", dice.

Al referirse a las cifras de la operación, Salinas puso el foco en los aproximadamente 130 millones de euros que, según explicó, habría estado dispuesto a ofrecer el Barça. Para él, esa cantidad resulta excesiva por un futbolista que, pese a su calidad, no justificaría semejante desembolso en la situación actual del club. "La oferta que creo que hacía el Barça de 130 millones me parece demasiado dinero, demasiado dinero. Viendo la necesidad del Barça, yo hubiese intentado fichar a Ferran Torres y que me pagaran, imagínate, Ferran Torres y 80 millones. Me parecería un chollo", explicó.

Más allá del mercado, Salinas también quiso destacar la importancia de Raphinha dentro del Barça. Para el exfutbolista, el brasileño aporta mucho más que sus goles, especialmente por su intensidad defensiva y su capacidad para ejercer presión durante los partidos. "Mientras esté Raphinha bien, el papel de Raphinha en el Barça me parece decisivo", aseguró el exdelantero.

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En esa misma línea, Salinas explicó que la actitud de Raphinha puede influir incluso en el comportamiento de otros jugadores del equipo. Su esfuerzo constante obliga al resto a mantener un elevado nivel de compromiso durante los encuentros. "Raphinha, con lo que presiona en todos los partidos, aunque vaya 5-0, hace que al final Lamine Yamal tenga que hacer lo mismo", concluía.