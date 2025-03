Julio Alberto: "La tecnología mal utilizada puede ser muy peligrosa"

Julio Alberto Moreno ha sido el protagonista este martes de una jornada de la Fundación Relife en colaboración con Caixabank para tratar un asunto que afecta a los jóvenes actuales como son las nuevas adicciones.

Julio Alberto ha contado su experiencia en el auditorio de CaixaForum con la intención de prevenir y concienciar, de la misma manera que ya ha hecho en otras ciudades dentro del circuito Relife, como Zaragoza, Tarragona y seguirá en otros lugares como Lleida o Madrid.

El ex futbolista del Barça explicó que "son jornadas para hacer formación y prevención sobre el mundo de las adicciones. Estamos con un compañero de viaje como es Caixabank y estamos encantados, con una hoja de ruta creada para varios años". En estas jornadas, desde Relife "invitamos a jóvenes a partir de 14 años, padres, madres, educadores o profesores. Queremos que se hable con asuntos relacionados con las pantallas, pornografía, el suicidio, el bulling, el ciberacoso... cosas que están de actualidad porque cada día hay noticias de chicos más jóvenes que tienen problemas”.

Julio Alberto en su exposición en CaixaForum / Javi Ferrándiz

Julio Alberto puso el ejemplo "alarmante" de que "cada vez hay más suicidios de menores de 25 años" y que hay que profundizar en la educación. "Aprender geografía y matemáticas está bien, pero cuando sales a la calle debes saber estar, tener amigos, respetar a tus padres o utilizar una herramienta como un teléfono. Debes usar la tecnología, no que la tecnología te utilice a ti. La tecnología es maravillosa, pero mal utilizada puede ser muy peligrosa”.

Acción Social de Caixabank

Por su parte, Josep Parareda, director de Acción Social de Caixabank explicó que la entidad se ha centrado en este proyecto porque les permite “estar cerca de las personas, el segmento de los jóvenes nos interesa muchísimo, de 15 a 18 años. Es un honor y un orgullo. A través de la prevención y concienciación combatir adicciones, que están creciendo mucho".

Josep Parareda, director de Acción Social de CaixaBank / Javi Ferrándiz

Parareda recordó que "no sé si todo el mundo es muy consciente. No solo hay las drogas y el alcohol tradicionales, ahora hay los videojuegos, las pantallas. Julio Alberto se desnuda en estas jornadas con su vida anterior y explica que la parte de mala de su experiencia no pase en un futuro a los nuevos jóvenes. Lo explica con mucha intensidad porque lo ha vivido en sus carnes”.

La jornada contó con la participación del doctor Josep Maria Fàbregas, psiquiatra especialista en el tratamiento de adicciones, Inés Jiménez, responsable de Acción Social de Barcelona, Marta Segú, directora de la Fundació Barça, el proyecto 'Mi Huella Digital' y del propio Julio Alberto, como fundador de Relife.