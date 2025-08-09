Julieta: “Este Barça es joven, pero posee carácter ganador”

Siempre empezamos este ciclo sonoro con idéntica pregunta. Deportivamente hablando, si tuviese que hacer un paralelismo, ¿en qué momento se encuentra su carrera?

Te diría que en el mismo momento que el Barça. Me compararía con ellos porque tienen un grupo muy joven de futbolistas, pero a la vez potente, que la están liando bastante y eso me gusta. El año pasado se vivió una temporada muy chula, pese a que no se ganaron todos los títulos a los que optaba, pero detecto que hay ilusión y ganas en este Barça de Flick. La Copa del Rey contra el Real Madrid y la Liga fueron un buen balance.

Lamine Yamal y compañía supieron darle la vuelta a una situación compleja.

Por eso me siento identificada con ellos. Hay ciertos paralelismos en cómo pensamos. Mi proyecto ha sido bastante nuevo para la música y era algo que la gente esperaba recibir o así lo he percibido desde el principio. Mi música ha tenido una acogida muy buena por parte de la gente y siento que la quieren y aceptan, lo cual es muy reconfortante. Un poco como el Barça.

Está de gira con su disco ‘23’ en una nueva etapa.

Así es, mi nuevo disco salió en mayo, se titula ‘23’ y es un trabajo muy personal. Es un poco una reflexión sobre el paso del tiempo, pero a su vez con un punto de madurez. Versa sobre mi infancia y mi adolescencia y lo que significa el hecho de tener 20 años. Contiene ciertas despedidas de cosas que pensaba que eran para siempre o la idealización que tenía de algunos aspectos vitales. Todas esas cosas que te va pasando a lo largo de la vida y no sólo con 20 años, pero la moraleja final del disco es que, al final, nada es tan intenso como parece. Y lo explico con optimismo.

Musicalmente, ¿cómo lo definiría?

Pop romántico. Mezcla un poco mis dos caras. Por un lado, está mi parte más espiritual, más indie, más de cantautora y por otro la faceta más cañera, donde hay más pop y electrónica. Al final se trataba de crear un universo en el que conviviesen las dos cosas a la vez y no tener que escoger un camino u otro. Julieta es un poco todo eso, esa mezcla. En el disco hay una parte de cuerdas, coros de niñas, mezcladas con bajos electrónicos, percusiones más duras. Deseo expresar estas cosas desde mi propia filosofía.

Entiendo que sigue de resaca por haber ‘teloneado’ a Aitana en Barcelona.

Sigo de absoluta resaca emocional por lo que pasó aquel día. Ver el estadio tan lleno fue imponente y emocionante a la vez y sólo puedo darle las gracias a Aitana por esa grandísima oportunidad.

¿Cómo de presente está el deporte en su día a día?

La verdad es que me he puesto muy a tope con el deporte. De pequeña me encantaba el fútbol y jugué en el Europa. En esa época era raro que una chica jugase al fútbol y tuvo sus momentos, digamos, curiosos. Luego dejé de lado el deporte, pero me metí en el mundo de la danza y es que para mis conciertos necesito hacer mucho entreno de cardio, piernas y correr bastante. Lo importante es estar fuerte encima de un escenario.

¿Jugó en el Europa?

No lo sabe mucha gente. Me gustaba el fútbol y en esos años no había equipo femenino así que jugaba con chicos y fue una época un poco complicada porque yo quería jugar sí o sí al fútbol y ellos no entendían muy bien qué hacía yo allí. Se me cuestionaba en el equipo.

¿Me lo dice en serio?

Así es. Si marcaba un gol era porque el portero rival era muy malo y no yo la que era buena. Me intentaban hacer sentir mal, pero a mí me interesaba más jugar al fútbol que otra cosa. Tenía una amiga que jugaba conmigo, pero no olvidemos que eran otras épocas. Dejémoslo ahí. En cambio, en mi colegio siempre jugué y mis amigos sí que me acompañaron en ese aspecto. Es que he sido super culé desde pequeña y siempre iba al campo con mi padre.

¿Cómo acabó en el Europa? ¿De qué jugaba?

Vivo en Gracia, muy cerca del club y mis compañeros de clase iban al Europa y me parecía una buena entidad. De hecho, pienso que es un gran club. Pese a todo fue una buena etapa y era delantera centro. De portera jugué una época porque me encantaba Víctor Valdés y lo intenté, pero entre los tres palos no era tan buena. De mayor, con 17 años, jugué al fútbol sala de pívot, pero en el colegio.

¿Qué le aportaba el fútbol en su adolescencia?

Era chulo a nivel de equipo. Siempre me han gustado los deportes de equipo y estar en uno con mis amigas, compartiendo tiempo con otras chicas rivales, conociendo gente y visitando otros colegios, los findes se veían de otra manera y me generaba unas rutinas chulas y necesarias. Pienso que el deporte en general es muy importante para la cabeza, pero más aún cuando es algo estratégico o de equipo. Me iba muy bien. Lo echo de menos y a veces necesito organizar pachangas con mis amigos.

El fútbol femenino ha evolucionado en los últimos años. ¿Qué cosas han cambiado?

Creo que había una falta de referentes femeninos de los que aprender o en los que poder verte reflejada. Ahora hay un montón de nombres y caras de futbolistas famosas y las mujeres tienen más visibilidad. Conocí a las jugadoras del Barça y les dije que ojalá hubiese tenido a alguien como ellas a las que poder seguir cuando era pequeña. Afortunadamente ahora es un tema de conversación en los colegios, en la sociedad y ya no es aquello a lo que solamente juegan los hombres.

Qué antiguo se ve ese discurso en 2025.

Me parecía algo tan absurdo que no lo aceptaba. No tenía ningún sentido que el fútbol fuese sólo cosa de hombres. Ahora ya no existe ese prejuicio, es todo mucho más saludable y el fútbol femenino está en un punto y un momento muy chulos.

¿En qué consiste su entrenamiento para ir de gira?

Hay tres partes diferentes. La primera es la de correr que me encanta y que es algo más espiritual mío porque me voy sola al bosque. Luego tengo más una parte de entrenamiento de fuerza en piernas y brazos y, por último, la parte de ensayos de coreografías y bailar. Son muchas horas y preparar una gira es entrenar tres meses y durante la misma. Para mí lo más importante es el cardio y estar fuerte. En la gira pasada hice 57 conciertos y había semanas en las que tenía 4 seguidos y dormía una hora, cogía aviones sin parar y lo acusaba porque una hora sin parar de bailar en el escenario es una locura. A veces acabas un concierto y tienes la tendencia de acabar en una fiesta y aprendes a decir que no. Es la parte profesional de este mundo que la gente no ve. Hay que saber que tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y no puedes lesionarte. Me sucedió una vez y lo pasé fatal. Tienes que cuidarte mucho, comer bien y ser disciplinada.

Ha dicho que es muy culé. ¿Es socia?

No. Le robaba el asiento a mi vecino (risas). De este joven Barça, me gusta que posee un carácter ganador. Se les ve muy motivados. Tienen un aura especial y sientes que la afición está enchufada. Me encanta ir al bar cuando hay un partido de los grandes y se nota que hay emoción. Incluso yo he recuperado ese sentimiento de quererlo ganar todo.

“Lamine Yamal es un crack y posee ese punto pícaro que le hace divertido”

¿Con qué nombre se quedaría del Barça actual?

Es obvio, con Lamine Yamal porque su trayectoria es interesante. Es un crack y promete grandes cosas y no sólo en el campo. Es un poco ‘showman’ y tiene ese punto provocador que es divertido y me da la risa con esa picardía de ‘tirao palante’ que aporta gracia y color al equipo.

¿Tiene algún referente deportivo que le haya marcado?

Siempre he seguido a Messi desde que era pequeña, pero con los años le perdí la pista. Y más que a deportistas sigo a estrellas de la música y me inspiro en sus entrenamientos. Sé que Rosalía o Dua Lipa entrenan 2 y 3 horas al día y las tengo como referencia.

¿Y algún momento deportivo que recuerde?

El Barça de la Copa, Liga y Champions. Lo recuerdo como un año super épico viviéndolo en la calle con mis amigas.

Su nombre y foto aparecieron en el marcador del estadio Lluís Companys durante un partido del Barça la temporada pasada. ¿Cómo aconteció eso y qué sintió al verse ahí?

Debo decir que fue un poco sorpresa y gracias a Spotify porque soy artista ‘radar’. Se lo dije a mi padre y alucinaba. Fui al partido con un colega y al entrar estaba el marcador con mi nombre y fue emocionante porque pensé en lo que sentiría aquella Julieta de 9 años que iba al Camp Nou si hubiese sabido que su nombre saldría en el electrónico del Barça con su foto.

¿Qué parte deportiva tiene el componer canciones?

A la hora de componer soy muy libre y muy ‘chill’. Me dejo fluir. Compongo todo en mi casa porque necesito mi espacio y porque lo siento mucho. Tengo un proceso muy íntimo y es como un ritual. Soy muy maniática y en el estudio no dejo entrar a mucha gente porque si escucho ruidos me estreso. Es algo muy personal mío y requiero de mucha concentración.

¿De qué aprende en el día a día?

De la constancia, la disciplina y la fidelidad con una misma. Es un trabajo con una parte muy dura en el que no puedes perder el foco y tienes que estar pendiente de muchas cosas a la vez. No quiero dejar de educarme en esto y siempre se aprende. Es importante conocerte bien y estar alineada con tu arte y no perderte.

¿Cómo ha recibido el público sus nuevas canciones?

Muy bien. He mostrado las dos caras que tengo; la popera y la indie y creo que el público ama que sea polifacética. Y que me entregue al 100% y sea super honesta con mi música. A veces da un poco de miedo exponerse y abrirse tanto, pero la gente lo valora.

¿Y cómo ve el mercado?

Interesante. Está habiendo un cambio en el que el pop tradicional cogerá más presencia después de una época más urbana. A nivel europeo me tira mucho CharlieXCX y de lo nacional escucho en bucle a Guitarricadelafuente al que amo. A Aitana también y a nivel internacional a The Marias o Addison Rae que me encantan.

¿Hay otro deporte que siga?

Me encanta la natación sincronizada y los Juegos Olímpicos. Mi mejor amiga se llama Bruna y era muy buena y me enganchó el vicio de la sincronizada. Creo que es una especialidad brutal.

Para acabar. En 2026 afronta su primer Sant Jordi Club dentro del Cruïlla Hïvern.

Estoy muy ilusionada. Lo anunciamos hace tres semanas y tenía ganas de compartirlo con toda la gente que me sigue y aquellos que espero se apunten de aquí a febrero. Mis bolos tocan la parte emocional y conectan con una parte de ti más profunda. Me gusta sentir que desbloqueo, que se vive una emoción y que hay una parte divertida. La gente me dice que sales un poco ‘loqui’ de vivir y sentir muchas cosas a la vez así que deberían venir para saberlo.