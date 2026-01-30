Belletti, ajeno al alud de movimientos en el Barça Atlètic

Llama la atención la cantidad de operaciones, tanto en altas como en bajas, que se están llevando a cabo (o se llevarán) en el Barça Atlètic. Joaquín Delgado ya está jugando; Hamza Abdelkarim, Patricio Pacífico y Juwansley Onstein están en Barcelona a la espera de que la oficialización e incluso vieron el partido de Champions contra el Copenhague en el Spotify Camp Nou. Y otros pueden llegar en las últimas horas del mercado, sobre todo un centrocampista tras la lesión de menisco de Roger Martínez. En cuanto a las bajas, ya son oficiales las salidas de Dro, Parriego, Gill y Mbacke. Y habrá más. En este convulso enero, a Juliano Belletti le pueden cambiar una buena parte de la plantilla casi sin darse cuenta.

Carlos MONFORT

El técnico brasileño, lógicamente, es informado de todos estos movimientos, pero sobre todo en el capítulo de las altas, no tiene implicación y se mantiene al margen. Son decisiones estratégicas de la dirección deportiva reforzadas en losa informe del área de scouting, y de hecho, será el club también quien decida el destino final de estos futbolistas, si alguno de ellos es mejor que vaya cedido a otro club o empieza (los que pueden por la edad) en el Juvenil A y no en el filial.

Centrado en Terrassa y en los que vuelven

Belletti y su staff técnico se limitan a entrenar con lo que tienen y se centran en romper este domingo (18.00 horas) la mala racha lejos del Estadi Johan Cruyff en un duelo directo para las posiciones de play-off en Terrassa. El filial azulgrana se ejercitó este viernes en césped artificial para adaptarse a las condiciones del Estadi Olímpic de la capital egarense.

Para el entrenador brasileño, es mucho más importante recuperar jugadores que son clave y estaban lesionados que los que puedan llegar y desconoce el rendimiento que darán. En este sentido, ya explicamos en SPORT que Belletti considera al hispano-dominicano Óscar Ureña como el 'gran refuerzo' de este mes de enero. También se congratula por la recuperación de otros dos futbolistas importantes, como son los defensas Alexis Olmedo y Xavi Espart.

Juwensley Onstein acaba de pasar reconocimiento médico en un hospital de Barcelona / .

El propio Belletti así lo viene a decir en las declaraciones a los medios del club azulgrana en la previa del importante partido del filial azulgrana en Terrassa. "En estos días están pasando cosas importantes dentro del equipo, jugadores saliendo, jugadores llegando. Nosotros como staff (nos) adaptamos, entiendo cómo es este deporte, sobre todo en esta época de la temporada. Pero lo más positivo es que había jugadores que estaban lesionados que van volviendo. Ureña, Xavi Espart, poco a poco, Alexis Olmedo. Y claro, cien por cien lo que buscamos es mejorar es lo que tenemos aquí", manifestó el brasileño.