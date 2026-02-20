"¿Julián? Puedo reconfirmar que el Atlértico y el Barça no tienen ningún acuerdo"

Víctor Font, líder de la precandidatura 'Nosaltres' a las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo 15 de marzo ha presentado esta mañana el primer spot de campaña en el que critica la gestión de la junta saliente que encabeza Joan Laporta. Ha aprovechado el acto para responder a varios temas de actualidad.

Desde Argentina, se aseguró este jueves que Julián Álvarez jugará la próxima temporada en el Barça, posibilidad complicada teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid pedirá un dineral por el delantero. La noticia ligaba al argentino con el proyecto deportivo actual, el que ha dejado en el club el presidente saliente y ahora precandidato Joan Laporta.

Font dice estar seguro de que nadie del club ha hablado con el Atlético de Madrid: "Cuando digo que desde nuestra candidatura se está trabajando el mercado es porque digo que estamos hablando con los clubes que es con quien se tiene que hablar además de conocer la situación contractual de cada jugador. Puedo reconfirmar que el Atlético de Madrid y el Barça no tienen ningún tipo de acuerdo. No ha habido ni conversaciones", ha dicho el empresario de Granollers para insinuar después que desde 'Nosaltres' sí se han hecho movimientos en este sentido.

Font también ha hablado de la posibilidad de formar una candidatura unitaria con Marc Ciria y Xavier Vilajoana, algo que ha pedido Joan Camprubí Montal, que ya renunció a presentarse a las elecciones para formar parte de un gran grupo. El líder de 'Nosaltres' no la descarta.

"No creo que la candidatura única sea la única manera. Sí es importante entender que es lo que más interesa al club, poner los intereses del Barça siempre por delante. Corremos el riesgo de la poca participación porque no hay voto por correo, porque hay mucha actividad deportiva y poca atención del socio a las propuestas. Debe haber un debate muy simple entre dos modelos. Seguir con el personalismo, con los socios extraños, la baja reputación o si pasamos página. Ante esta necesidad y la urgencia de que el debate sea plebiscitario, hasta el último día lucharemos para que sea así. Y soy optimista porque los que compartimos diagnóstico tenemos claro que este debate tiene que ser entre dos opciones", ha acabado Font.