"Julián no está del todo contento en el Atleti"

Uno de los grandes temas en Can Barça que se viene comentando desde el pasado verano y que de bien seguro seguirá siendo comentado hasta el próximo mercado estival es el de la posición de '9' del Barça. Robert Lewandowski finaliza contrato al terminar el curso, y su bajón a nivel de minutos disputados y de rendimiento invitan a pensar que el conjunto azulgrana se decante por otro nombre para acompañar a Ferran Torres como delantero centro de la primera plantilla.

En este sentido, uno de los grandes nombres para llegar en verano es Julián Álvarez, el cual gusta mucho a gran parte de los barcelonistas y también a la dirección deportiva. No obstante, no será nada sencillo hacerse con los servicios del campeón del mundo, pues el Atlético de Madrid no dará facilidades para que se produzca la operación. Eso sí, el flojo rendimiento que está dejando el ex River Plate en este tramo de campaña bien podría servir para abrir las puertas a una negociación que se antoja complicada. Además, cada vez son más las voces que apuntan a que el futbolista no es actualmente todo lo feliz que podría ser, motivo por el que podría buscar un traspaso fuera del club colchonero.

Julián Álvarez ante el Mallorca / EFE

"Julián es el tipo de jugador que sabes que puede manejar la gran ocasión"

Por su complicada situación en el equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone, cada vez más voces autorizadas del mundo del fútbol repasan su actualidad. El último en repasar el nombre de Julián ha sido Gary Lineker, exjugador del Barça entre otros conjuntos, que ha analizado al '9' en el pódcast 'Rest is Football'. Sobre sus vínculos con otros clubes, el exjugador inglés lo tiene claro: "Probablemente sea una completa tontería, ya que la mayoría de estas cosas están en las redes sociales, pero vi que estaban relacionados con Julián Álvarez, quien sé que no está del todo contento con la vida en el Atlético".

Más allá del interés del Barça, 'la araña' interesa a otros clubes, sobre todo en Inglaterra, en parte por el buen recuerdo que dejó en el Manchester City. Entre los equipos de la Premier League que se han relacionado con él aparecen Arsenal y Tottenham, por lo que Lineker aprovecha también para analizar su análisis en el conjunto de Mikel Arteta, "Julián es el tipo de jugador que sabes que puede manejar la gran ocasión: es un campeón del mundo, por Dios", comenta antes de concluir que "alguien así en el Arsenal sería el fin del partido".