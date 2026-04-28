"Julián Álvarez ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça"

Julián Álvarez tuvo una nueva oportunidad este lunes de zanjar los rumores sobre su futuro. El delantero argentino, con contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030, compareció en el 'Media Day' previo a las semifinales de la Champions League y, cuestionado por las informaciones que lo vinculan al FC Barcelona, se limitó a responder que "todas las semanas salen cosas nuevas" y que "no puedo salir a aclarar o desmentir cualquier cosa que sale".

Aunque obviamente no confirmó los rumores alrededor de su posible fichaje por el Barça, tampoco lo desmintió. Todo ello en un contexto de previa del partido más importante de la temporada para el equipo de Cholo Simeone. Las palabras de la 'araña', por consiguiente, no solo no pusieron punto final al que apunta a gran culebrón del verano, sino que lo avivaron.

Es evidente que Julián gusta mucho a la dirección deportiva de un Barça que necesita un fichaje estratégico en ataque para dar un paso más a nivel competitivo, sobre todo en Europa, y también que el jugador argentino no vería con malos ojos aterrizar en el Spotify Camp Nou. La voluntad del atacante será decisiva para que el Atlético esté dispuesto a negociar por un futbolista por el que hace menos de dos años desembolsó unos 75 millones de euros.

Según 'El Chiringuito', el campeón de Europa con el Manchester City y del mundo con la selección albiceleste ya ha dado el paso de trasladar al club colchonero que desea cambiar de aires y aterrizar en el equipo de Hansi Flick. "Julián ha dado un paso importantísimo: le ha comunicado al Atlético que quiere irse al Barça. Ya hay contactos mediante intermediarios para hablar de cifras", informó este José Álvarez este lunes.

Un final de temporada clave

Desahuciado en la Liga y derrotado en la final de la Copa del Rey a manos de la Real Sociedad, la Champions League es la última bala del Atlético para evitar una nueva temporada en blanco. Dentro de una semana ya sabrá si ha eliminado al Arsenal y se ha clasificado para la final de la máxima competición, algo que provocaría que las negociaciones entre clubes por Julián se dilataran, como mínimo, hasta principios de junio.

En caso de que el cuadro rojiblanco no superara la eliminatoria y, por ende, la temporada de los de Cholo Simeone llegara a su fin la semana que viene, todo podría precipitarse. En cualquier caso, entre la dificultad de la operación y la situación económica del Barça, que aún no ha efectuado los movimientos necesarios para operar en el mercado con normalidad (esto es, en la regla 1:1), el serial protagonizado por Julián promete alargarse.