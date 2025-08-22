Julián Calero avisa al Barça: "No vamos a ponerles la alfombra roja"

El Levante UD se enfrentará este sábado a las 21.30 horas al FC Barcelona. El conjunto granota recibirá a los catalanes en el Ciutat de València, un estadio en el que el Barça no se ha sentido cómodo en los últimos tiempos. En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador del cuadro valenciano, Julián Calero, destacó las virtudes del equipo de Flick, pero se mostró confiado en poder competir y dar la sorpresa.

"Sabemos cómo vamos a intentar competir. Es un equipo que no solo tiene mucho talento, sino que está en un gran estado de forma, con mucha confianza, con muchos jugadores en buena dinámica y eso hace que el partido más complicado, pero eso no quiere decir que no tengamos opciones", dijo el técnico levantinista. En esta línea, Calero subrayó las complicaciones que tendrán para buscarle las cosquillas al conjunto culer: "Si les defiendes alto te buscan las espaldas, sin le defiendes bajo te acosan y encima te presionan la perdida, no te dejan correr", aseguró.

Ahora bien, eso no quiere decir que el Levante vaya a renunciar al partido: "La cuestión es si vamos a ser capaces de solucionar los problemas que nos van a generar. Si conseguimos que sientan inquietud, lograremos cosas que pertenecen a nuestro plan de partido. No vamos a ponerles la alfombra roja", sentenció. Para ello, el entrenador del conjunto valenciano pidió el apoyo de la afición: "Necesitamos la fuerza de nuestra gente desde el minuto menos uno".

Las bajas del Levante

El cuadro granota afrontará el partido ante el Barça con varias bajas de peso. Koyalipou no ha podido recuperarse de su lesión en el tobillo y Arriaga, Alfonso y Matturro tampoco estarán disponibles. En cambio, Olasagasti tiene mucha opciones de entrar en la convocatoria. La incógnita es si calero podrá contar con su nuevo fichaje, el mediapunta Iker Losada, que está pendiente de ser inscrito y tan solo ha realizado una sesión de entrenamiento. Después de la salida de Andrés Fernández, el Levante busca también nuevo portero, además de un delantero y un mediocentro.