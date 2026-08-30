¡Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid!

Julián Álvarez ha vuelto este domingo a entrenarse con el grupo del Atlético de Madrid, después de varias sesiones de ausencia por una indisposición, según la versión oficial del club rojiblanco. El delantero argentino se reincorpora al trabajo colectivo a poco más de 48 horas del cierre del mercado y en plena incertidumbre sobre su futuro.

Julián no participó en los entrenamientos del miércoles, jueves ni viernes por la mañana y tampoco estuvo con el equipo en el último entrenamiento previo al encuentro ante el Sevilla. El sábado se quedó fuera de la convocatoria para el partido del Sánchez-Pizjuán, donde el Atlético se impuso por 1-3. El viernes por la tarde ya había realizado trabajo individualizado con un preparador físico, paso previo a su regreso con el grupo este domingo.

Su vuelta se produce, además, en uno de los momentos más delicados del caso que mantiene en vilo su futuro. El Atlético ha cerrado públicamente la puerta a un traspaso al Barça, mientras que el argentino sigue siendo objeto de interés del Arsenal pese a la negativa del jugador a salir a cualquier club que no sea el blaugrana.

El mercado español echará el cierre este martes a las 23:59 horas, por lo que quedan poco más de dos días para conocer definitivamente cuál será el destino del delantero colchonero o si, finalmente, seguirá en el Metropolitano donde los aficionados ya han dejado claro que no tienen intención de perdonar que el jugador haya expresado públicamente su deseo de abandonar la entidad rojiblanca.

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De momento, el argentino vuelve a trabajar junto a sus compañeros después de varios días marcados por la incertidumbre y una indisposición, según fuentes oficiales, que no obstante se ha relacionado directamente con su situación personal en el equipo y la postura intransigente de Miguel Ángel Gil Marín a cumplir con el deseo del futbolista tras las promesas incumplidas. Su reincorporación supone un nuevo capítulo en un caso que el Atlético intenta encauzar mientras a contrar