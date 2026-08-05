Julián Álvarez tensará la cuerda para fichar por el Barça

El Barça entra una fase decisiva de la operación Julián Álvarez. Después de semanas (meses) de conversaciones con intermediarios, de una oferta blaugrana de 100 millones de euros sobre la mesa de la dirección deportiva del Atlético de Madrid y de las reiteradas negativas de los colchoneros a abrir cualquier negociación, el delantero argentino ha decidido dar un paso más para intentar desbloquear su salida rumbo al Camp Nou.

Según ha podido saber SPORT por fuentes cercanas a la operación, Julián ya ha comunicado junto a a su entorno a Deco en la última cumbre en Madrid que está dispuesto a tensar la cuerda con el club rojiblanco. No se trata de una decisión improvisada, sino del siguiente movimiento dentro de una estrategia que ambas partes habían ido consensuando durante las últimas semanas ante la firme postura del Atlético de cerrar la puerta a cualquier contacto.

No se rebelará

El internacional argentino, eso sí, quiere mantener hasta el final una actitud impecable desde el punto de vista profesional. Desde este lunes está siguiendo el plan de acondicionamiento previsto por los técnicos del Atlético y se incorporará, con sus compañeros todavía de regreso de Corea, el próximo día 10 a la disciplina rojiblanca, sin retrasos ni gestos de rebeldía. Será entonces cuando, una vez de vuelta a las instalaciones del Atlético de Madrid, trasladará directamente a la dirección deportiva que su voluntad sigue siendo abandonar el club este verano para fichar por el Barça.

Tras sus declaraciones en el Mundial en las que dejó claro que quería un traspaso para cumplir su "sueño", algo que no gustó nada en Madrid, el jugador y su entorno no quieren más conflictos. Es por ese motivo que el argentino hará una petición privada, sin gestos ni declaraciones de cara la galería, porque el objetivo final del futbolista no pasa por provocar una batalla institucional, si no conseguir que el Atlético acepte, al menos, sentarse a negociar.

Julián entiende que ha llegado el momento de expresar personalmente su posición después de que todas las gestiones realizadas hasta ahora no hayan servido para modificar la postura del club madrileño. Y va a expresar claramente que solo quiere jugar en el Barça, algo que debería implicar serias dudas a la entidad rojiblanca sobre la conveniencia de que siga en el vestuario rojiblanco una temporada más sabiendo que su cabeza estará en otro sitio.

Simeone, junto a Julián Álvarez / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

La decisión quedará entonces en manos de Miguel Ángel Gil Marín y de la dirección deportiva colchonera liderada por Mateu Alemany, que deberán valorar si les compensa forzar la continuidad de un jugador que ya habrá expresado en privado y en público su deseo de fichar por el Barça.

El club blaugrana sigue convencido de que el deseo del jugador, sumado a los pocos días de margen para el arranque de la competición oficial y el cierre del mercado, puede abrir una puerta que hasta ahora ha permanecido completamente cerrada.

La condición para mejorar la oferta

Mientras tanto, el club blaugrana mantiene intacta la hoja de ruta acordada con el entorno del delantero. La oferta continúa siendo de 100 millones de euros porque ambas partes así lo pactaron, pero si el Atlético acepta negociar tras la petición del argentino, la predisposición del Barça será mejorar esa propuesta para intentar acercar posiciones. No hay cifras encima de la mesa, pero el Barça tiene necesidad de un delantero aunque no hará locuras. Habrá un aumento para que todas las partes puedan salir indemndes de esta operación.

En cualquier caso, en los despachos del Camp Nou tienen claro que esta será la última tentativa. Si ni siquiera la petición expresa del propio Julián consigue modificar la postura del Atlético, el Barça dará por cerrada definitivamente la operación y cambiará por completo su planificación ofensiva.

De hecho, la dirección deportiva, y así lo deslizan desde el club, lleva semanas preparando una alternativa. El plan B está avanzado a la espera de conocer el desenlace definitivo del caso Julián. Si este último movimiento del argentino tampoco surte efecto, el club activará esa vía para cerrar el fichaje del delantero que reclama Hansi Flick antes del cierre del mercado.