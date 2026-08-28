Julián Álvarez sigue sin aparecer y el pulso se endurece

Julián Álvarez causó baja por tercera jornada consecutiva en los entrenamientos del Atlético de Madrid. Su indisposición continúa y el jugador no se entrenó con el resto de compañeros para preparar el partido de este sábado ante el Sevilla. Por tanto, ya se puede dar por descartada su presencia frente a los hispalenses.

Diego Pablo Simeone tiene un problema grave con los delanteros ya que Sorloth está lesionado y debe hacer inventos para cubrir la posición de '9'. Pero no le quedará otro remedio después de que Julián Álvarez siga con su pulso de no entrenarse con el equipo.

La baja es muy considerable y demuestra la voluntad firme de fichar por el FC Barcelona, pese a que el Atlético no lo quiere vender al club blaugrana de ninguna manera. El conjunto colchonero podría aceptar la oferta del Arsenal de 150 millones de euros, pero no escucha al Barça. Con los barcelonistas se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Julián Álvarez ha alegado en estos tres últimos entgrenamientos estar indispuesto, una versión que ha dado por buena el Atlético de Madrid. Los colchoneros mantienen una calma tensa con el jugador. Puede ser que finalmente se quede y no quieren romper definitivamente con el futbolista.

Simeone y el resto de compañeros lo han blindado y lo han considerado como uno más de la plantilla en los entrenamientos. En el partido ante el Villarreal, sin embargo, se vio a un Julián Álvarez alicaído y con poca participación. Los abucheos de la afición le afectaron mucho y su imagen abandondo solo el campo entre pitos lo dice todo.

Mientras, el tiempo pasa y el Atlético de Madrid deberá moverse rápido en el mercado si marcha Julián Álvarez, con el Arsenal como destino a día de hoy más probable, para fichar a un delantero centro. Los colchoneros están en un lío de difícil resolución.