Julián Álvarez: a la segunda fue la vencida para Villa y Cesc

El FC Barcelona tiene experiencia en operaciones que no han salido bien en el primer intento, pero han acabado por ser exitosas. En los tiempos recientes, los casos más sonados han sido los de David Villa y Cesc Fábregas. Dos futbolistas muy deseados, como ahora es Julián Álvarez, y que acabaron recalando en el conjunto azulgrana.

El Barça aún no arroja la toalla por el argentino. En el mercado de invierno podría reactivarse el caso en función de cómo evolucionen estos cuatro meses. Será un tiempo prudencial para que el Atlético de Madrid valore si merece la pena mantener al futbolista a regañadientes o darle una salida definitiva. Incluso, tampoco se contempla como algo impensable esperar otra temporada entera y lanzarse por el jugador de 26 años.

Julián Álvarez entrenando con el Atlético / EFE

El fútbol da muchas vueltas y el FC Barcelona, con Deco a la cabeza, es consciente de ello. En la entidad blaugrana saben que esperar y no quemar todos los cartuchos a veces da buenos resultados y hay dos precedentes que pueden invitar al optimismo culé.

David Villa

El Barça intentó su fichaje en 2009 para ser el complemento del 'Pep Team'. Guardiola estaba encandilado con el juego del 'Guaje' y consideraba que su incorporación daría un salto de calidad al equipo. El verano del 2009 fue muy caliente, con el jugador concentrado con la selección española para disputar la Copa Confederaciones en Sudáfrica, y los rumores constantes de su posible llegada.

Sin embargo, el guion dio un giro inesperado con la irrupción de Zlatan Ibrahimovic. El sueco se puso a tiro en un negocio con el Inter en el que entraba Samuel Eto'o, un futbolista al que Guardiola ya quería dar salida en la campaña que llegó junto a Deco y Ronaldinho.

Ibrahimovic, en una acción espectacular con el Barça / JAVI FERRANDIZ / EDECASA

El Barça pagó 46 millones de euros, más el pase de Eto'o, por un futbolista que debía ser excepcional, pero su adaptación no salió como era de esperar. En el aspecto futbolista no encajó en la manera de Pep Guardiola y tampoco tuvo un especial 'feeling' especial con el entrenador.

Ibrahimovic solo duró un año y fue traspasado al Milan, mientras el Barça esta vez se movió rápido y pagó 40 millones de euros al Valencia por David Villa antes de que iniciara el Mundial del 2010 en el que el 'Guaje' se salió, llevando con sus cinco goles a la conquista del campeonato del mundo. Con sus 59 tantos todavía no hay ningún otro delantero que se acerque las cifras que registró el asturiano con la selección.

David Villa, en un partido de las leyendas del Barça / FC BARCELONA / SPO

En el Barça encajó desde un primer momento y formó un tridente con Messi y Pedri que dio muchas tardes de gloria en el Spotify Camp Nou. Entre sus goles más recordados está el de la final de Wembley en 2010 ante el Manchester United. Una grave lesión se cruzó en su camino y en 2013 se marchó al Atlético de Madrid.

Cesc Fàbregas

Si un jugador tuvo paciencia para esperar al FC Barcelona fue Cesc Fàbregas. Después de varias intentonas, el verano del 2011 pudo consumarse su fichaje. Otra petición de Pep Guardiola para un futbolista que maravillaba en el Arsenal.

Al igual que hizo Julián Álvarez, Cesc estuvo varios días sin entrenarse con su equipo esperando una salida. Arséne Wenger no lo quería vender y el Barça no acababa de realizar una oferta que convenciera a los 'gunners'. Finalmente, la petición de Guardiola, con el apoyo de Tito Vilanova quien lo había tenido en las categorías inferiores, surtió efecto para que el entonces vicepresidente deportivo, Josep Maria Bartomeu, cerrar el acuerdo en Londres.

Cesc Fàbregas, en su etapa como jugador del FC Barcelona / JAVI FERRANDIZ / Enviados

Cesc llegó 50.000 espectadores a mediados de agosto en su presentación en el Spotify Camp Nou y siguió hasta el 2014 en el Barça. Tres años fructíferos, con la histórica Liga de los 100 puntos de Tito Vilanova, de la que fue artífice, pero en un acto de honestidad poco habitual en los futbolistas pidió salir rumbo al Chelsea después de la mala temporada en general de todo el equipo con el Tata Martino. Cesc dejó 33 millones en caja.

El actual entrenador del Como no pudo cumplir su sueño en 2010, pero al cabo de un año se hizo realidad. Quería volver al club de su vida y lo consiguió. Cesc demostró personalidad y, aunque no pudo llegar en el mandato con Joan Laporta, el primero en intentarlo, sí que lo hizo con Sandro Rosell.