Julián Alvarez no quiere saber nada del Arsenal: Familia, honor, compatriotas y un sueño, los motivos

Julián Álvarez no contempla al Arsenal como su destino preferido pese al fuerte interés del conjunto londinense. El delantero argentino tiene varios motivos para descartar, al menos por ahora, la opción de regresar a la Premier League, y todos ellos ayudan a entender por qué sigue esperando al FC Barcelona.

El primero y más importante es puramente personal y deportivo: Julián quiere cumplir su sueño de jugar en el Barça. El argentino considera al club azulgrana su gran objetivo si finalmente abandona el Atlético de Madrid y su voluntad continúa siendo priorizar Barcelona por delante de cualquier otra propuesta.

Julián Álvarez se entrena con el grupo / EFE

También existe un componente relacionado con su adaptación al vestuario. En el Arsenal no encontraría actualmente un núcleo de compatriotas argentinos que pudiera facilitar su llegada, mientras que sí coincidiría con varios futbolistas brasileños, grandes rivales deportivos de Argentina a nivel de selecciones. Para un jugador muy vinculado a su país y a su entorno, es un elemento más que entra en consideración.

La familia y el honor

La tercera razón tiene que ver directamente con su situación familiar y de residencia en Inglaterra. Durante su etapa en el Manchester City ya existieron dificultades relacionadas con la situación migratoria de miembros de su familia, un asunto que no habría quedado completamente resuelto. Volver a Inglaterra significaría, por tanto, recuperar un escenario que ya le generó complicaciones en el pasado.

Y hay un cuarto factor que tampoco es menor: su vínculo con el Manchester City. Julián guarda un profundo respeto por el club que le abrió las puertas del fútbol europeo y con el que conquistó los principales títulos de su carrera a nivel de clubes. Fichar por uno de sus grandes rivales directos en la Premier League supondría enfrentarse regularmente al City, una situación que el argentino tampoco contempla con especial entusiasmo.

Son, en definitiva, cuatro motivos diferentes pero complementarios. Su sueño azulgrana, la adaptación personal, la situación de su familia y la lealtad hacia el Manchester City explican por qué, pese a la insistencia del Arsenal, Julián Álvarez continúa mirando hacia Barcelona.