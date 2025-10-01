Julián Álvarez se pronuncia sobre el interés del Barça

Julián Álvarez lleva ya meses sonando en clave blaugrana. El delantero argentino gusta mucho en el Camp Nou, pero el Atlético de Madrid invirtió mucho dinero en él para ser el líder de su proyecto y no tiene intención alguna de hablar ni a corto y medio plazo. Al goleador se le preguntó sobre el interés del Barça y Julián tiró pelotas fuera: "Mira, estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que esto apenas empieza, y mi objetivo es mejorar cada día, hacerlo mejor para el club, ganar con mis compañeros, ganar aquí. Eso es lo único que tengo en mente. Lo que se dice en redes sociales me supera", aseguró a 'ESPN'.

El jugador colchonero dejó claro que esta es una temporada muy importante para su carrera y que desea consolidarse en la elite: "Ahora mismo, la atención se centra en la temporada y también en el Mundial. Aunque todavía queda mucho camino hasta el Mundial, como jugador, obviamente, no puedes evitar pensar en ello, porque es el torneo más importante. Pero, como dije, todavía queda mucho tiempo y tenemos que ir partido a partido, paso a paso".

Julián Álvarez decidió salir del Manchester City ante la falta de oportunidades y en el Atlético está rindiendo a un altísimo nivel aunque no se le ve cómodo en el esquema de Simeone. De hecho, al futbolista se le ha cazado ya en alguna ocasión molesto por algún cambio o por decisiones tácticas que no entiende. Y en Argentina, su entorno desliza que estaría abierto a un cambio, sobre todo, si el Barça da el paso para ficharle.

En el club blaugrana son conscientes de los deseos del futbolista y que este próximo verano todo apunta a que la gran inversión deberá ser para la posición de '9' ya que Lewandowski finaliza contrato, aunque en el Barça consideran que es demasiado pronto para tomar decisiones. Primero desean comprobar el rendimiento de Lewandowski, al que no le importaría continuar un año más si está al cien por cien, y también ver el escenario económico del club en los próximos meses. Una operación como la de Julián Álvarez no es nada fácil al igual que ir a fichar a uno de los delanteros top del mercado.