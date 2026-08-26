Julián Álvarez, un polvorín para el Atlético: "Está devastado"

La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid ha entrado en una fase crítica. El delantero argentino quiere jugar en el FC Barcelona, pero el club rojiblanco mantiene cerrada la puerta a una salida hacia el Camp Nou. La tensión ya no se limita a los despachos: la relación con Diego Simeone se ha deteriorado, la afición le recibió con una sonora pitada en el Metropolitano y su actitud durante el partido ante el Villarreal ha comenzado a generar malestar dentro del vestuario.

Julián ya venía muy molesto con Simeone después de la conversación que ambos mantuvieron antes del inicio de la nueva temporada. El argentino esperaba que el técnico pudiera interceder ante la dirección del club para facilitar su salida, pero el entrenador se remitió a la postura del Atlético y le transmitió que contaba con él para la temporada. Una respuesta que dejó profundamente decepcionados tanto al futbolista como a su entorno.

La relación se ha complicado todavía más después del estreno liguero. La afición rojiblanca recibió a Julián con silbidos desde la presentación del equipo y volvió a hacerlo cuando saltó al terreno de juego. La presión y la situación terminó afectando al delantero, que durante el encuentro se mostró especialmente triste y apagado, con una intensidad inferior a la habitual y sin participar de la misma manera en la presión. Al acabar el 2-2, además, se marchó directamente al vestuario mientras sus compañeros se acercaban a la grada.

“Está devastado”

El periodista Rubén Uría explicó a Sky Sports que Julián está “devastado” por todo lo sucedido y que la situación se ha vuelto “extremadamente tensa”. Según su información, el entorno del argentino considera que Miguel Ángel Gil Marín es el principal responsable del bloqueo de su salida al Barça y entiende que el CEO rojiblanco se ha desdicho de la posibilidad de facilitar la marcha del delantero.

Desde el Atlético mantienen una versión completamente diferente. El club considera que Julián conocía perfectamente las condiciones de su contrato cuando fichó, incluida su cláusula de rescisión, y niega que existiera un compromiso para permitirle marcharse a un rival directo. La entidad madrileña mantiene, por tanto, su negativa a negociar con el Barça.

El enfado de Julián también alcanza a Simeone, al que el futbolista y su entorno consideran que no ha respaldado en este conflicto. El delantero confiaba especialmente en el técnico después de que el argentino fuera una figura fundamental para convencerle de abandonar el Manchester City y apostar por el proyecto rojiblanco.

Julián Álvarez ante el Villarreal / AFP7 vía Europa Press

El vestuario empieza a cansarse

El conflicto tampoco ha dejado indiferentes a sus compañeros. Según la información difundida por la Cadena SER, pese a que públicamente el vestuario y Simeone han mostrado su respaldo al delantero, la situación comienza a generar incomodidad entre algunos futbolistas del Atlético.

Los jugadores entienden el difícil momento que atraviesa Julián, pero consideran que todo lo que rodea a su futuro puede terminar perjudicando al equipo. La escena del Metropolitano ante el Villarreal fue especialmente significativa: mientras la afición centraba buena parte de su atención en el argentino, el delantero terminó afectado por los constantes silbidos y regresó al vestuario antes que el resto de la plantilla.

El Atlético, mientras tanto, sigue manteniendo una línea roja: Julián no saldrá al Barça. La única puerta que podría abrirse sería la de una oferta importante procedente de la Premier League, con el Arsenal como la principal alternativa. Así, el Atlético se encuentra ante un auténtico polvorín a pocos días del cierre del mercado. Julián quiere salir, está enfrentado con la postura del club y molesto con Simeone, mientras su situación empieza a generar tensión entre sus propios compañeros. La solución pasa ahora por una negociación que, a día de hoy, sigue sin abrirse con el Barça, el único equipo al que quiere ir el argentino.