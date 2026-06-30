"Julián Álvarez lo está pasando muy mal con su situación"

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más complicados desde que llegó al Atlético. Según explicó Jota Jordi en El Chiringuito, el delantero argentino está viviendo con mucha preocupación toda la incertidumbre que rodea a su futuro y no está pudiendo disfrutar del Mundial como le gustaría por su situación.

Julián Álvarez fue titular ante Jordania / ALBERT PENA / EFE

El tertuliano aseguró que el internacional argentino está especialmente molesto con la actitud que está mostrando el club rojiblanco en las últimas semanas. Siempre según esta versión, Julián ha sido transparente con el Atlético desde el primer momento y en varias ocasiones trasladó a la entidad su intención de cambiar de aires cuando llegara el momento adecuado. Su prioridad, además, siempre habría sido fichar por el Barça.

Jota Jordi también explicó que el futbolista contaba con el compromiso del Atlético de que no pondría obstáculos a una posible salida si llegaba una oferta que cumpliera las condiciones fijadas por el club. Sin embargo, la evolución de las conversaciones habría provocado un importante malestar en el jugador, que siente que la situación no se está tratamdo como estaba pactado.

"Pasarán cosas pronto"

Pese a ello, el argentino no pierde la esperanza. Según la información desvelada en El Chiringuito, la operación para vestir de blaugrana continúa abierta y las negociaciones siguen su curso. De hecho, Jota Jordi aseguró que "en los próximos días pasarán cosas", dejando entrever que el caso podría experimentar avances importantes en un corto espacio de tiempo.

Mientras tanto, Julián intenta centrarse en la competición, aunque la incertidumbre sobre su futuro y el desencuentro con el Atlético estarían afectando a su estado de ánimo en un momento en el que esperaba disfrutar plenamente del torneo.