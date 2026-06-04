¿Julián Álvarez o Harry Kane? Dan la clave para el próximo fichaje del Barça: "Debe estar preparado"

El debate sobre quién debe ser el heredero de Robert Lewandowski sigue abierto en el entorno del FC Barcelona. Mientras el nombre de Julián Álvarez es el favorito en los despachos del Spotify Camp Nou, la carpeta de Harry Kane, aunque complicada, sigue abierta para la dirección deportiva culé.

En la última edición de La Posesión de SPORT, Àlex Delmàs defendió con argumentos futbolísticos por qué, si tuviera que realizar una gran inversión, apostaría antes por Julián Álvarez que por Harry Kane. El analista expuso cuatro motivos principales que, a su juicio, convierten al delantero del Atlético de Madrid en una apuesta más estratégica para el Barça de Hansi Flick.

La primera razón es la edad. Delmàs recordó que el argentino se encuentra todavía en plena fase de crecimiento y que una inversión de este calibre tendría recorrido durante muchos años. "Está en rampa de subida", explicó. Mientras Kane continúa siendo uno de los mejores delanteros del mundo, Julián ofrece la posibilidad de construir un proyecto a largo plazo alrededor de un futbolista que todavía no ha alcanzado su techo.

El segundo argumento tiene que ver con el encaje táctico. Delmàs considera que las características del campeón del mundo se adaptan especialmente bien al modelo de juego que propone Flick. Su capacidad para presionar, orientar la presión, atacar espacios, caer a bandas y repetir esfuerzos constantes le convierten en un delantero muy compatible con las exigencias físicas y estratégicas del técnico alemán.

La tercera razón está relacionada precisamente con esa intensidad. El analista destacó que el Barça necesita atacantes capaces de sostener ritmos muy altos durante toda la temporada y cree que Julián puede ofrecer ese rendimiento durante muchos años más. "Harry Kane también lo tiene, pero entrará antes en una fase de declive. Julián está cerca de sus mejores años", argumentó.

Sin embargo, el factor decisivo para Delmàs es otro. El cuarto motivo es la versatilidad del argentino para convivir con la evolución futbolística de Lamine Yamal. El analista está convencido de que, tarde o temprano, la estrella blaugrana tenderá a ocupar posiciones más interiores, como ocurrió en su día con Leo Messi.

En ese escenario, Julián ofrecería una ventaja diferencial. Puede actuar como delantero centro, falso nueve o incluso partir desde posiciones más abiertas para liberar espacios y facilitar los movimientos de los extremos. "El delantero que llegue debe estar preparado para jugar también en banda", explicó Delmàs, convencido de que el argentino ofrece más soluciones tácticas de futuro.

El debate no quedó cerrado. Durante el programa también se recordó que Kane aporta registros que Julián no tiene, especialmente en el juego aéreo y en los remates dentro del área, un recurso valioso ante rivales que se encierran cerca de su portería. Aun así, Delmàs mantuvo su posición.

Noticias relacionadas

"Las dos opciones son top, pero si tuviera que hacer una locura por uno de los dos, quizá la haría por Julián. Por la edad y por todo lo que te puede ofrecer en el futuro", concluyó.