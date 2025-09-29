Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta

El inicio de temporada de Julián Álvarez le sitúa como uno de los mejores jugadores del mundo. El delantero argentino brilló en el derbi de este sábado ante el Real Madrid y volvió a centrar las miradas de todos los culers. Entre ellos, el presidente Joan Laporta, que tiene una debilidad por el jugador desde que estaba en el Manchester City. De hecho, en verano de 2024, ya avanzamos el interés del FC Barcelona por Julián en 'La Posesión'.

En ese mismo mercado, sin embargo, argentino acabó fichando por el Atlético de Madrid. Por aquel entonces, la confianza del club azulgrana en Robert Lewandowski era absoluta y la entidad catalana no podía asumir el elevado traspaso del jugador. Ahora, la situación es muy diferente: el 'killer' polaco acaba contrato a final de temporada y Barça tiene decidido que deberá acometer una gran operación para competir con los grandes de Europa. Es por ello que el FC Barcelona tiene claro que Julián Álvarez es su objetivo número 1 para el próximo mercado estival, tal y como hemos contado este lunes en 'La Posesión'.

La liberación de masa salarial y la voluntad de Julián

El fichaje del jugador colchonero comportaría grandes dificultades en el terreno económico. Sin embargo, la entidad culer cuenta con varios puntos a su favor, entre los cuales, se encuentra la liberación de masa salarial a final de curso. Con la marcha de Robert Lewandowski, el Barça se desharía de los 26 millones de euros brutos anuales del salario del polaco. En este sentido, cabe recordar que su sueldo fue ascendente durante sus primeras tres temporadas, pero en esta última ha disminuido considerablemente. A ello hay que sumarle el 'fair play' que se generará al desprenderse también de su amortización, que asciende a 12,5 'kilos'. En total, serán 38,5 millones los que podría usar el Barça para inscribir, siempre que se encontrase en la regla 1:1.

Por otro lado, el club azulgrana es sabedor de que el jugador es abiertamente culer, ya que Leo Messi, su ahora compañero en la albiceleste, era su ídolo de la infancia. Así lo revelo el pasado 5 de junio el representante del jugador en una entrevista en el podcast 'Solo para culers': "Tiene admiración por los clubes españoles y, al seguir desde chico la carrera de Leo, no creo que haya muchos argentinos que no tengan un sentimiento hacia el Barça, más con cómo jugó el equipo esta temporada", aseguró Fernando Hidalgo.

El entorno del jugador también está por la labor de mover al jugador del Atlético de Madrid en el próximo mercado de verano de 2026. En la mencionada conversación, Hidalgo no cerró la puerta a ningún escenario: "El día a día es en el Atlético. Veremos cómo es la negociación. El fútbol es muy cambiante. Se tendrán que comunicar con el club, que evaluará la situación, y ahí será una negociación entre las tres partes", dijo el agente.

Una cláusula prohibitiva

Una futura negociación entre Barcelona y Atlético no se presenta nada fácil, dadas las últimas operaciones entre ambos clubes, en las que los colchoneros han acostumbrado a salir victoriosos. Julián tiene contrato hasta 2030 y su cláusula de rescisión está cifrada en 500 millones de euros. Además, el club rojiblanco no tiene ninguna necesidad económica, por lo que no tiene intención de dejar escapar al máximo estandarte de su proyecto, en el que se ha realizado una inversión considerable en los últimos dos años. El Barça cree que será difícil que el Atlético se abra a negociar por una cifra inferior a 200 millones de euros.

Julián Álvarez, estrella del Atlético de Madrid / Borja SÃ¡nchez-Trillo

En cuanto al jugador, la entidad barcelonista no ve a Julián como un futbolista conflictivo que pueda enfrentarse a su club o al propio Simeone. Cerezo siempre dice que los jugadores juegan donde quieren, aunque esto no siempre es verdad, pues hay que tener en cuenta el aspecto económico en las tres partes implicadas.

No se olvidan de Haaland

Si bien Julián es el 'nueve' elegido por Joan Laporta, desde el Barça no se descarta hacer algún acercamiento por Erling Haaland. Cabe recordar que entramos en año electoral y el presidente azulgrana usará todas sus armas para atraer un gran fichaje que ilusione a la afición.

Pep Guardiola junto a Erling Haaland tras sustituirlo en el partido ante el Arsenal / AP Photo/Kin Cheung

La excelente relación del abogado catalán con la representante del delantero noruego, Rafaela Pimienta, juega a favor de Laporta. A ello hay que añadirle que la parte contrario también está de acuerdo en mover el nombre del jugador, que en el último año se ha visto eclipsado por otras figuras como Lamine Yamal, Mbappé o incluso Dembélé.