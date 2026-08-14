Julián Álvarez niega sus disculpas y pide una reunión urgente con Gil Marín

Julián Álvarez ya está de vuelta en la dinámica del Atlético de Madrid, pero su futuro sigue lejos de estar resuelto. El delantero argentino se reincorporó esta semana a los entrenamientos y ya mantuvo una primera conversación con Diego Simeone, aunque su postura no ha cambiado: considera que su etapa en el conjunto rojiblanco ha terminado y quiere buscar una salida este verano. El FC Barcelona sigue siendo su destino soñado.

El conflicto va más allá de sus declaraciones durante el Mundial. Julián está decepcionado con la postura que ha adoptado el Atlético, ya que entiende que el club no ha cumplido con el compromiso que, según su entorno, había adquirido con él meses atrás. La información publicada durante las últimas semanas apunta a que Miguel Ángel Gil Marín le habría prometido en febrero facilitar su salida si llegaba una buena oferta. El Barça llegó a poner sobre la mesa 100 millones de euros, pero la entidad rojiblanca se negó a negociar.

De ahí que el delantero haya decidido dar un paso adelante y hacer pública su intención de marcharse. Durante el Mundial, Julián afirmó que "lo mejor para todos es una transferencia" y que quería cumplir su sueño. Unas palabras que provocaron una fuerte reacción de Gil Marín, que dejó claro que el Atlético no quería desprenderse de sus derechos.

Julián ya habló con Simeone

Su regreso a Madrid no ha cambiado el escenario. Julián ya explicó a Diego Simeone su posición y el técnico argentino le trasladó que cuenta con él para esta temporada. La conversación fue cordial, pero ambos mantienen posturas diferentes: el delantero quiere salir y el entrenador espera contar con él.

El Atlético, además, ha mantenido públicamente una postura muy clara. El club no contempla negociar su salida y considera que el argentino debe pedir disculpas por sus declaraciones y centrarse en el trabajo. Incluso se ha utilizado el caso de Antoine Griezmann como ejemplo de cómo reconstruir la relación con la afición.

El Atlético ya muestra a Julián / Atlético

Sin embargo, Julián no ha pedido disculpas. Según ESPN, al contrario de lo que se ha informado en las últimas horas, el delantero no se ha disculpado ante sus compañeros ni les ha trasladado que se arrepienta de haber hecho públicas sus intenciones. Su posición continúa siendo la misma que cuando habló durante el Mundial.

Quiere hablar con Gil Marín

Ahora, el siguiente paso que pretende dar el entorno del delantero es sentarse con Miguel Ángel Gil Marín. Según TyC Sports, han solicitado una reunión con el consejero delegado del Atlético para intentar desbloquear una situación que amenaza con prolongarse durante las últimas semanas del mercado.

Julián quiere recordar al dirigente rojiblanco el compromiso que, según su versión, existía antes de que estallara públicamente el conflicto. El jugador considera que ha cumplido con su parte y no entiende que el Atlético haya cambiado ahora su postura.

Miguel Ángel Gil Marín / Atlético de Madrid

Mientras tanto, el Barça permanece atento. La entidad blaugrana sabe que la operación depende en buena medida de que Julián consiga convencer al club rojiblanco para sentarse a negociar.

El escenario, por tanto, sigue abierto. Julián ya ha vuelto a entrenarse, no está en rebeldía y mantiene una relación profesional con Simeone, pero no ha renunciado a su deseo de marcharse. Ahora espera poder hablar directamente con Gil Marín para intentar encontrar una salida que, a día de hoy, el Atlético sigue sin contemplar.