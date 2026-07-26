Julián Álvarez moverá ficha para irse al Barça

Julián Álvarez no se rinde. Su gran objetivo, reconocido públicamente, es jugar en el FC Barcelona y en el club azulgrana ya saben que la 'Araña' hará todo lo posible para que se cumpla su deseo. El Barça está esperando un segundo gesto del delantero argentino después de que durante el Mundial ya diera el primer paso al asegurar: "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". La intransigencia del Atlético de Madrid pese a la oferta de cien millones de euros está siendo un duro hándicap, pero ahora todo depende de la firme voluntad del futbolista para desencallar la tensa situación.

Atlético de Madrid

La estrategia de Julián Álvarez para lograr su objetivo pasa por dos vías, y así se lo ha hecho saber al FC Barcelona. Mientras en el club blaugrana siguen a la expectativa y a la espera de sus movimientos, la 'Araña' tiene la intención tanto de hablar con su todavía actual club, el Atlético de Madrid, como de realizar un segundo gesto público. Aunque todo se está cociendo a fuego lento y sin dar pasos en falso, el argentino está convocado para iniciar los entrenamientos con el 'Cholo' Simeone el próximo 10 de agosto y no hay demasiado tiempo que perder. El gesto de Julián podría llegar incluso a finales de este mes de julio, a principios del próximo mes de agosto a más tardar.

Se siente engañado

El futbolista se siente engañado porque tenía la palabra de los dirigentes atléticos de negociar si llegaba una buena oferta. Pero ha visto que no es así. Al menos, en lo que se refiere a la propuesta del FC Barcelona, que es la única que valora la 'Araña' y la que realmente le importa. El club colchonero se ha enrocado e incluso le han apetecido más otras alternativas. Pero se le habría caído como un castillo de naipes la que parecía más factible, la del Arsenal que, además, incorporaba al sueco Viktor Gyökeres en la operación. Pero los 'gunners' han cambiado sus planes y tienen ahora al madridista Vinicius Júnior como objetivo prioritario para reforzar su ataque.

Lamine Yamal y Julián Álvarez en la final del Mundial de 2026 / SPORT.es

Para el propio Julián Álvarez nada cambia tras 'descabalgarse' los londinenses, pues el único equipo en el que quiere jugar es el FC Barcelona. Un sueño que tiene desde niño cuando se vestía de azulgrana en la calle y que culminaría su deseo de seguir los pasos de su ídolo y compañero en la albiceleste, Leo Messi.

Aunque para ningún futbolista es plato de buen gusto enfrentarse a su actual club, el argentino es consciente de que deberá forzar el traspaso con un gesto contundente. Lo ideal sería que el Atlético de Madrid entendiera su situación. Pero con un contrato hasta 2031 y una cláusula de rescisión inalcanzable de 500 millones de euros, a la 'Araña' no le queda otra que ejecutar sus siguientes movimientos. Para cumplir su sueño desde la infancia, y también, para conseguir lo que considera es de justicia tras tener la palabra del club rojiblanco.

Julián Álvarez y Leo Messi / DPA vía Europa Press

El Barça sigue a la espera

El Barça, mientras tanto, se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder. Su objetivo número 1 en la delantera es Julián Álvarez y por eso motivo envió hace unos días a la entidad colchonera una oferta. La entidad azulgrana espera ahora que un segundo movimiento del argentino desencalle la situación y se pueda abrir una nueva vía de negociación antes de plantearse una nueva propuesta económica.

El club azulgrana ha tenido en todo momento muy claros los pasos a seguir y ha sido muy claro en sus intenciones con Julián Álvarez. El de Calchín es el delantero que se considera, tanto desde la dirección deportiva como desde el staff técnico, el ideal para llevar al Barça a otro nivel. Pero no moverá ficha hasta que lo haga el futbolista. La pelota está en su tejado.