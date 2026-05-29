Julián Álvarez, loco por el Barça

El pasado miércoles, el director deportivo del Barça, Deco, se reunió en un hotel de Barcelona con Fernando Hidalgo, representante de Julián Álvarez. En el encuentro también estuvieron presentes Andy Bara y Juanma López, que guardan muy buena relación con el club azulgrana por operaciones como las de Dani Olmo y Joan Garcia y tienen poderes para hacer de intermediarios en la operación que podría llevar al argentino al FC Barcelona.

Del encuentro, al que se incorporó más tarde el presidente electo del club azulgrana, Joan Laporta, salió muy satisfecha la parte del Barça. Supieron que Julián Álvarez, gran objetivo del Barça para reforzar la posición de delantero centro tras el adiós de Robert Lewandowski, tiene decidido vestirse de azulgrana y que así se lo ha hecho saber ya al Atlético de Madrid. Por ello, las dos partes acordaron que el club azulgrana prepararía una primera oferta para hacer llegar al club 'colchonero'. Como explicamos ayer en SPORT, la oferta llegará pronto al Metropolitano y estará alrededor de los cien millones de euros.

A pesar de la importante suma de dinero que se ofrecerá por el argentino, saben en el Barça que el precio de salida del Atlético de Madrid es más elevado, alrededor de 150 millones de euros, y que las negociaciones serán largas y complicadas, entre otras cosas porque el negociador por parte madrileña es Mateu Alemany, que no guarda una buena relación ni con Deco, su predecesor en el cargo, ni con la junta directiva azulgrana. De todos modos, esperan llegar a un acuerdo durante el verano.

Julián Álvarez, después de un partido del Atlético de Madrid / Europa Press

Para ello, como pudieron constatar en la reunión con el representante del futbolista, cuentan con la complicidad de Julián Álvarez, pues el futbolista está loco por vestir la camiseta del Barça. El argentino no ha escondido nunca sus simpatías por el club azulgrana debido a Leo Messi y tiene muchas ganas de sumarse al proyecto de Hansi Flick. Cumple su segunda temporada en el Atlético de Madrid y no está del todo satisfecho con la experiencia. Guarda buena relación con su entrenador, Diego Simeone, pero cree que podría destacar mucho más en un equipo como el Barça, que juega mucho más al ataque. Sus virtudes, que son muchas, destacarían mucho más vestido de azulgrana que de rojiblanco. Además, sabe que en el Spotify Camp Nou tendrá más opciones de ganar títulos.

Julián Álvarez ya forzó su salida del Manchester City hace dos temporadas. El club inglés había fichado al argentino en enero del año 2022 pagando 21,5 millones de euros a River Plate. Llegó medio año más tarde a Manchester y en dos temporadas ganó todos los títulos posibles, entre ellos la Champions y el Mundial con la selección argentina. Pero no era feliz del todo porque no jugaba todo lo que quería al tener que competir con Erling Haaland. Además, ni él ni su entorno se adaptaron bien a Manchester. Por ello, Julián Álvarez pidió salir a Pep Guardiola. El técnico de Santpedor no quería que se fuese, pero le abrió la puerta, con un traspaso que se fue a los 75 millones de euros.

El idioma, precisamente, es algo importante para Julián Álvarez y su entorno. Es por ello que el delantero argentino, que este viernes será convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial, prioriza el interés del Barça al que le pueda llegar de otros equipos como el PSG de Luis Enrique. Las cartas empiezan a estar sobre la mesa y al Atlético de Madrid no le han gustado los últimos movimientos de la dirección deportiva azulgrana. "Estamos cansados" y "Julián no está en venta", son algunas de las frases trasladadas desde el club madrileño a diferentes medios de comunicación.