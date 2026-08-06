Julián Álvarez ya le dijo a Simeone que solo quería jugar en el Barça

A estas alturas del mercado veraniego, el culebrón alrededor del futuro de Julián Álvarez entra en su fase más determinante. La mayoría de las cartas ya están sobre la mesa a la espera que el Atlético Madrid y sus dirigentes regresen de Corea y afronten el delicado tema de la gran estrella colchonera.

El Barça sigue convencido que el traspaso de Julián Álvarez es más que factible. Siempre de la mano del jugador argentino, el club confía que toda la estrategia diseñada desde hace tiempo acabe dando sus frutos a medida que el paso de la pretemporada se deje sentir y la lógica del mercado se acabe imponiendo: Julián jugará en el Barça, tal y como él desea, pero el club azulgrana deberá realizar un esfuerzo importante a nivel económico para compensar a un Atlético que siente herido.

Cita clave en Miami

En las últimas horas se sigue especulando con un posible cara a cara entre Julián Álvarez y el Cholo Simeone como uno de los últimos elementos para desencallar una negociación que, al menos a nivel público, parece estar en punto muerto. Desde SPORT se ha confirmado que la esperada reunión entre el delantero y el técnico colchonero ya se ha producido. El encuentro tuvo lugar en plena cita mundialista.

Fue el pasado 2 de julio, en Miami, aprovechando la visita del Cholo Simeone a la concentración de Argentina para disfrutar de unos minutos con su hijo. En ese marco, técnico y jugador encontraron la coyuntura perfecta para analizar la difícil situación de Julián en el presente mercado.

Según fuentes consultadas desde esta redacción, el futbolista fue muy contundente al trasladar que su deseo es jugar la temporada 2026-27 en el Barça. Ni PSG, ni Premier ni cualquier otro equipo. Solo se plantea vestir la camiseta azulgrana.

Julián Álvarez, con la camiseta del Atlético de Madrid / EFE

En esta reunión, Simeone también quiso dejar constancia que es un técnico de club y que debe obediencia y máximo respeto a las decisiones adoptadas por el Consejo del Atlético Madrid pero, evidentemente, no quiere afrontar una temporada con situaciones internas que en nada benefician al colectivo.

Última petición post-Corea

La expedición del Atlético de Madrid regresará la próxima semana tras su aventura coreana. A partir de ese momento, debe llegar el momento de resolver el dilatado culebrón de los últimos meses.

En principio, sí está prevista una cumbre de Julián Álvarez y su entorno con Mateu Alemany y Gil Marín. En este nuevo intento por abrir una vía de diálogo con los máximos dirigentes colchoneros, el internacional argentino reiterará el deseo de abandonar el club para emprender rumbo a Barcelona. Consciente de las dificultades que conlleva la operación y el entorno convulso que se ha generado alrededor de este traspaso, el futbolista también incidirá en la necesidad imperiosa de abrir un canal de diálogo entre clubes.

Julián pide un último esfuerzo y acto de generosidad para negociar un traspaso que pueda beneficiar a todas las partes. El jugador asume que en este nuevo marco el Barça estará a la altura en su oferta económica para reparar el coste deportivo ocasionado por su adiós. En caso contrario, siempre que como mínimo se lleve a cabo este round negociador final, entonces sí que el jugador asumirá que toca renunciar a sus deseos y acatar los designios del Atlético.