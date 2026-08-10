Julián Álvarez insiste y busca un cara a cara con Gil Marín

“Va a ser complicado, pero vamos a insistir porque creemos en lo que estamos haciendo”. Ese es el mensaje que transmite el entorno de Julián Álvarez cada vez que es preguntado por la posibilidad de abandonar el Atlético de Madrid para fichar por el Barça. El deseo sigue existiendo, pero con el paso de los días la operación se ha ido complicando y alrededor del delantero son plenamente conscientes de que el tiempo empieza a jugar en su contra.

Julián estaba citado este lunes para pasar las habituales pruebas médicas antes de empezar los entrenamientos con el Atlético este miércoles a las 12.00 horas. Sin embargo, el argentino no acudió al Cerro del Espino. El delantero pasó directamente la revisión médica junto a Álex Baena y Marcos Llorente en una clínica de Madrid utilizada habitualmente por el conjunto rojiblanco y posteriormente abandonó las instalaciones.

El Atlético ya muestra a Julián / Atlético

El siguiente paso será incorporarse al trabajo con absoluta normalidad. En ningún momento Julián ha contemplado declararse en rebeldía ni dejar de cumplir con sus obligaciones como futbolista del Atlético. Su intención pasa por intentar resolver la situación hablando y manteniendo el respeto hacia un club con el que tiene contrato.

Lo cierto es que en el entorno del delantero existe ahora menos optimismo que hace unas semanas. El Atlético mantiene una postura muy firme y el paso de los días juega a su favor. Mientras tanto, el Barça está obligado a estudiar alternativas para el delantero centro y los representantes de Julián analizan cuál debe ser el siguiente movimiento para que su voluntad llegue de la forma más clara posible a los máximos responsables rojiblancos.

La figura de Gil Marín

Ahí aparece Miguel Ángel Gil Marín. Según las fuentes consultadas por SPORT, el máximo ejecutivo del Atlético conoce desde hace días el deseo del futbolista, que le ha llegado por diferentes vías. Sin embargo, hasta ahora no ha considerado necesario mantener una nueva conversación porque entiende que la posición del club ya está suficientemente clara.

El entorno de Julián piensa de manera diferente. Considera importante que el delantero pueda explicar personalmente su postura y que sea escuchado antes de tomar una decisión definitiva. También entiende que mantener durante toda una temporada a un futbolista que ha expresado su deseo de cambiar de aires puede acabar generando una situación incómoda para todas las partes.

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Además, alrededor del argentino recuerdan una conversación mantenida tiempo atrás con Gil Marín en la que, según estas mismas fuentes, Julián entendió que tendría facilidades para abandonar el Atlético si algún día manifestaba su voluntad de hacerlo. Ahora considera que ha llegado ese momento y espera poder hablar directamente con el dirigente.

El delantero ya dio un paso público durante el Mundial. Tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria, reconoció en la zona mixta que había hablado con el Atlético y manifestó que consideraba que lo mejor era un traspaso para poder cumplir su sueño. Desde entonces ha evitado aumentar la tensión públicamente.

Cumbre con sus agentes hoy

En paralelo, Fernando Hidalgo y Sergio Díaz han mantenido este lunes una larga reunión con Julián de alrededor de dos horas y media. El encuentro forma parte del contacto prácticamente diario que existe entre el futbolista y sus representantes, por lo que alrededor del jugador evitan darle una trascendencia mayor de la que tiene.

Eso no significa que el momento sea irrelevante. Julián y sus agentes están estudiando cómo afrontar los próximos días y, especialmente, la manera de conseguir esa conversación con Gil Marín. La prioridad sigue siendo encontrar una salida mediante el diálogo, sin gestos de rebeldía ni decisiones que puedan enfrentar al delantero con la afición rojiblanca.

Culebrón abierto

El escenario es cada vez más difícil y todas las partes lo saben. El Atlético insiste en que cuenta con Julián, mientras el Barça tampoco puede quedarse esperando indefinidamente y trabaja con otras posibilidades para reforzar la delantera.

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Pero el culebrón todavía no está cerrado. El siguiente movimiento que busca el entorno de Julián no pasa por un comunicado ni por otra declaración pública. Pasa por sentarse, hablar cara a cara y conseguir que el Atlético escuche directamente de boca del futbolista dónde quiere jugar la próxima temporada.