Julián Álvarez habla sin reparos sobre el Barça: "No me molesta"

El FC Barcelona ya trabaja en la confección de la plantilla para el próximo curso y entre las prioridades se encuentra la incorporación de un delantero centro. Robert Lewandowski finaliza su contrato el 30 de junio, cuando estará a punto de cumplir 38 años. Aunque todavía no se ha tomado una decisión sobre su futuro, todo hace indicar que los caminos del club catalán y del futbolista polaco acabarán separándose cuando finalice la presente temporada.

Además de Ferran Torres, quien está realizando un brillante inicio de campaña, el Barça contempla varios nombres para reforzar la delantera del equipo. Julián Álvarez es el gran deseado, pero el gran desembolso económico que supondría su fichaje le aleja del Spotify Camp Nou. Recordemos que el argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta 2030 y su valor de mercado, según el portal especializado en tasación de futbolistas 'Transfermarkt', es de 100 millones de euros.

En una entrevista concedida a 'Marca', a Julián Álvarez le preguntaron si le molesta que se hable su futuro y que se le vincules con el FC Barcelona y él, sin reparos, respondió lo siguiente: "A ver, a mí no me molesta. Trato de no mirar mucho, pero sé que se habla. Se habla por las redes sociales. Creo que es más lo que se dice por ahí que lo que en verdad pasa. Yo estoy muy bien enfocado en esta temporada, en lo que tenemos por delante con el Atlético de Madrid. Así que nada, yo trato de abstraerme de eso y pensar en mí, en seguir creciendo como jugador y en ganar".

Hace un mes, nuestro protagonista también concedió una entrevista a 'L'Équipe' en la que dejó la puerta abierta a cambiar de aires cuando finalice la presente temporada: "En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Veremos qué pasa al final de la temporada”, confesó. Durante su infancia, el argentino era aficionado del Barça, en gran parte, por su vinculación con Leo Messi: existen declaraciones de pequeño en las que afirma que su sueño es el de jugar con el equipo blaugrana.

En los 21 encuentros que ha disputado este curso, la 'araña' ha anotado 11 tantos y ha repartido cuatro asistencias. Es el máximo goleador del equipo (doblando al segundo en la clasificación, Griezmann, con cinco tantos) y el máximo contribuidor de cara a puerta. La temporada pasada celebró 29 dianas y dio ocho pases de gol en las 59 ocasiones que vistió la camiseta rojiblanca.