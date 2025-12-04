'Guiño' del Barça a Julián Álvarez

Julián Álvarez es uno de los mejores jugadores del mundo. La 'Araña' ha alcanzado su madurez futbolística en el Atlético de Madrid tras recalar en la ciudad española procedente del Manchester City. Su irrupción en LaLiga ha llamado la atención de grandes clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona, que lo tiene en la recámara ante una posible marcha de Lewandowski en verano de 2026, cuando finaliza su contrato.

Por ello, tras el partido de este pasado martes entre los azulgranas y el Atlético, el Barça ha alabado a la estrella de los colchoneros a través de una publicación en X (Twitter), en la que aparece Julián junto a Lamine Yamal en una disputa por el balón bajo el título: "Estrellas bajo el foco". El post, que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, aviva los rumores de una posible llegada de la 'Araña' al Spotify Camp Nou.

Con la continuidad de 'Lewy' en el aire, con el que todavía no se ha negociado una prolongación de contrato, como reconoció Deco, hay dos opciones que gustan a la directiva azulgrana: Harry Kane y Julián Álvarez. Con el inglés acomodado a Alemania, y sin intención de activar su cláusula de salida de 65 millones de euros, el Barça podría centrar sus esfuerzos en el futbolista del Atlético.

Sin embargo, su fichaje por el Barça es altamente complejo debido a la situación económica de los catalanes y el precio que los rojiblancos tasarían a su estrella, pues lo adquirieron en verano de 2024 por 95 millones de euros entre fijos y variables. En solo un año y cuatro meses con la elástica rojiblanca, el delantero ya ha marcado 39 goles y ha proporcionado 12 asistencias en 76 partidos, unos números que lo sitúan en el escaparate del FC Barcelona y de otros grandes clubes europeos.