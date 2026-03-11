Julián Álvarez, sobre su futuro: "Yo qué sé... Puede ser que sí o puede ser que no"

El Atlético de Madrid tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions League después de golear al Tottenham por 5-2 en la ida de los octavos de final. De hecho, el resultado en el Metropolitano era de 4-0 favorable al equipo colchonero en el minuto 20 de partido. Si se certifica su pase a la siguiente eliminatoria de la máxima competición europea, los del 'Cholo' Simeone se enfrentarían al ganador del Barça-Newcastle.

Precisamente, catalanes y madrileños puede protagonizar el culebrón del verano en clave del mercado de fichajes. Los blaugranas quieren reforzarse en la próxima ventana de transferencias con la llegada de un '9' y entre su lista de deseos, Julián Álvarez ocupa las primeras posiciones. El delantero argentino, a pesar de tener contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030, nunca ha cerrado la puerta a salir del club. Anoche, tras anotar un doblete y servir una asistencia contra el Tottenham, volvió a dejar su futuro en el aire.

"Yo qué sé, no sé... Puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados. Estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me ha brindado su cariño", respondió al ser preguntado si puede garantizar que la próxima temporada estará en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez es el máximo goleador de su equipo con 16 dianas (las mismas que Sorloth): ocho en LaLiga, siete en la Champions League y una en la Copa. El curso pasado también se erigió como el jugador con más tantos anotados (29), en su primera temporada en el Atlético, tras ser traspasado desde el Manchester City a cambio de 75 millones de euros.

El mercado del Barça

Además de un defensa central zurdo, el Barça busca un delantero centro para la próxima temporada. En estos momentos, no hay ninguna decisión tomada con Robert Lewandowski, quien finaliza su vinculación contractual como culer el 30 de junio a las puertas de sus 38 años. Ferran Torres, por su parte, si bien inició la temporada de manera fulgurante de cara a puerta, se ha ido desinflando y está muy lejos de su mejor nivel.

Por calidad, rendimiento inmediato y sentimiento blaugrana; Julián Álvarez encajaría a la perfección en el esquema de Hansi Flick. Sin embargo, las elevadas pretensiones económicas del Atlético de Madrid para desprenderse de una de sus mayores estrellas dificultan enormemente el traspaso. Con un valor de mercado, según 'Transfermarkt', de 100 millones de euros y una cláusula de rescisión de 500 'kilos', las matemáticas no acaban de cuadrar del todo en el área financiera del FC Barcelona. No obstante, es muy pronto para descartar nada todavía.