Julián Álvarez, sobre su futuro: "No puedo desmentir cada cosa que sale"

Julián Álvarez será, sin ninguna duda, uno de los nombres propios del próximo verano. El futbolista argentino gusta a la dirección deportiva del FC Barcelona y el club blaugrana intentará acometer su fichaje para impulsar el nivel de su línea ofensiva. Este lunes, 'ESPN' ha informado que la entidad culé se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid para confirmar su interés en el atacante y dar el primer paso para abrir unas negociaciones que se prevén complicadas.

El delantero atendió a los medios de comunicación en el 'Media Day' del Atlético previo a la ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal. Julián se 'mojó' sobre los rumores alrededor de su figura, aunque dejó muy claro que "estamos en la parte más importante de la temporada y quiero estar bien para ayudar al equipo y lograr cosas importantes".

"Trato de no darle mucha importancia a todo lo que dicen. Todas las semanas salen cosas nuevas, cualquier tipo de información nueva. Trato de no perder energía en eso y enfocarme en lo que estamos haciendo aquí", apuntó el jugador argentino.

"No puedo salir a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga. Trato de no darle mucha importancia a lo que se dice en las redes sociales. Se empieza a hacer una bola de mentiras muchas veces. No quiero gastar energía en esto y guardármela para cosas que ayuden al equipo", añadió.

Además, la 'araña' también aseguró que está "al cien por cien" y podrá jugar sin problemas contra Arsenal. "Nos enfocamos en lo que somos hoy como grupo, y la historia la queremos hacer nosotros", declaró sobre la eliminatoria continental.

Balones fuera de Julián antes del partido más importante de la temporada del Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone recibe al Arsenal este miércoles con el objetivo de dar el primer paso hacia la gran final de la Champions. En una situación pésima en la Liga, a 25 puntos del Barça, y tras la derrota en la final de la Copa del Rey, los colchoneros fían todas sus opciones de levantar un título esta temporada a la máxima competición continental.