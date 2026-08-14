Julián Álvarez, fuera de la convocatoria del Atlético para jugar ante el Olympique

Julián Álvarez no debutará aún esta temporada con el Atlético de Madrid. El futbolista argentino se ha quedado fuera de la lista que ha dado Diego Simeone para el partido de mañana, como era de esperar, ya que solo lleva cinco días de entrenamientos físicos. Julián tampoco tiene demasiadas ganas de jugar con los colchoneros como así se lo manifestó a su técnico en la charla que mantuvieron el pasado miércoles y habrá que ver como evolucionan las cosas, ya que desea marcharse al Barça. Para ello, Julián y su entorno han pedido una reunión inmediata con el consejero delegado del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, que estos días no ha estado en Madrid al estar de vacaciones.

La lista del Atlético de Madrid está formada por prácticamente la totalidad de la plantilla, menos el lesionado Sorloth y los internacionales que han llegado esta semana a la pretemporada: Baena, Llorente, Musso y el propio Julián Álvarez. Estaba previsto que estos cuatro futbolistas no fueran a Marsella, pero había cierto morbo para comprobar esta última lista de la pretemporada ya que el delantero tiene claro que no desea vestir más la camiseta rojiblanca.

Habrá que ver lo que sucede la próxima semana, ya que el Atlético debuta en Liga en casa ante el Málaga el próximo 19 de agosto y, en teoría, ahí los jugadores internacionales sí que deberían entrar ya en la convocatoria si no tienen problemas físicos. La idea de Simeone es contar con Julián Álvarez porque es su delantero estrella, pero habrá que ver qué decisión toma el argentino porque no se siente con fuerza mental para seguir en esa situación.

El segundo partido de Liga también es en casa, ante el Villarreal, y también deberá comprobarse cual es el sentir de la afición rojiblanca con el futbolista argentino. Una reacción muy adversa hacia él podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. De hecho, la afición también la tomó con Joao Félix en su momento ante su intención de salir y el futbolista acabó por marcharse del Atlético de Madrid.