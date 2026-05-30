¡Julián Álvarez frena a la Premier y a París! Solo tiene ojos para el Barça

El culebrón del verano en el mercado europeo sigue dando de que hablar. Julián Álvarez ha cerrado la puerta a la Premier League y a la Ligue 1. Según ha desvelado 'TEAMtalk', los representantes del delantero argentino han trasladado tanto al Arsenal como al PSG que congelen cualquier tipo de negociación. ¿El motivo? La "Araña" está totalmente focalizado en recalar en el Spotify Camp Nou.

Julián Álvarez y Lamine Yamal, en un Atlético de Madrid-FC Barcelona de esta temporada / Valentí Enrich

Esta información no hace más que confirmar lo que ya venimos contando en SPORT desde hace tiempo: Julián está loco por vestir de azulgrana. El Barça es su gran sueño y, ahora que ha decidido poner punto y final a su etapa en el Atlético de Madrid, no quiere escuchar ninguna otra propuesta.

Julián, durante el partido ante el Arsenal. / Europa Press

El Arsenal y el PSG, plantados a pesar de sus ofertones

Tanto el conjunto de Mikel Arteta como el gigante parisino estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana por el campeón del mundo, incluyendo nombres de peso en la operación para convencer a Diego Simeone: El Arsenal estaba listo para ofrecer un intercambio de "dinero más jugador", poniendo sobre la mesa los nombres de Gabriel Jesus o Gabriel Martinelli. El PSG, por su parte, pretendía meter en la ecuación al delantero portugués Gonçalo Ramos.

Julian Álvarez / EUP

El jugador ha agradecido el interés, pero su entorno ya les ha dejado claro que la prioridad absoluta es el Barça.

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Sin embargo, en los despachos del Spotify Camp Nou son conscientes de que el mercado es largo y que todas las opciones siguen abiertas. El Atlético de Madrid no pondrá facilidades para dejar salir a su estrella a un rival directo y exigirá unas cifras prohibitivas. Por ello, a pesar del deseo inquebrantable del argentino, no se descarta que si la realidad financiera del Barça pesa más de la cuenta y la operación se convierte en una puja millonaria, el PSG vuelva a emerger con fuerza como la alternativa más viable a nivel económico para llevarse a la 'Araña'.