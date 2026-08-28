¡Julián Álvarez se entrena en solitario!

Julián Álvarez ha acudido finalmente este viernes a las instalaciones del Atlético de Madrid, aunque lo ha hecho para entrenarse en solitario. El delantero argentino no había aparecido en la sesión matinal del conjunto rojiblanco, por tercer día consecutivo, pero sí se ha desplazado por la tarde a la ciudad deportiva para ejercitarse al margen del grupo, según ha informado Pedro Morata, de la Cadena COPE.

La imagen supone un nuevo capítulo en el pulso que mantienen el futbolista y el Atlético de Madrid en los últimos días, después de que el delantero argentino alegara encontrarse indispuesto para justificar sus ausencias de los entrenamientos.

Un viernes de máxima tensión

Julián Álvarez se había ausentado por la mañana del entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Sevilla. Su presencia está descartada para el encuentro después de tres sesiones consecutivas sin trabajar con el resto de sus compañeros.

Sin embargo, tras quedarse fuera de la convocatoria para el encuentro, la situación ha dado un giro durante la tarde. Julián se ha desplazado finalmente hasta las instalaciones del Atlético de Madrid y se ha ejercitado en solitario, tal y como ha informado Pedro Morata. El argentino no se ha reincorporado al grupo, pero su presencia en la ciudad deportiva supone al menos un cambio respecto a las jornadas anteriores, en las que directamente no había acudido a los entrenamientos.

El gesto llega en un momento especialmente delicado. El pulso entre Julián y el Atlético continúa abierto y cada movimiento del delantero es seguido con atención mientras se acerca el cierre del mercado. El club rojiblanco no quiere desprenderse de una de sus grandes estrellas, mientras que el futbolista mantiene su intención de cambiar de aires y tiene al Barça como destino prioritario.

Julian Alvarez en el banquillo durante el Atlético-Villarreal de LaLiga 2026/27 / Europa Press

El Arsenal vuelve a aparecer en escena

En este escenario, el Arsenal vuelve a ganar peso como posible salida para Julián Álvarez. Según apuntan desde Argentina, el entorno del delantero estaría intentando reactivar el acuerdo con el conjunto inglés como vía para desbloquear una situación que se ha complicado en los últimos días.

El medio DSPORTS ha asegurado que “el entorno de Julián busca reactivar el acuerdo con Arsenal” y que el delantero podría acabar poniendo rumbo al conjunto londinense y dejar LaLiga. Una posibilidad que vuelve a escena después de que Julián haya acudido este viernes por la tarde a las instalaciones del Atlético para entrenarse en solitario.

El Arsenal ya había aparecido como una alternativa ante la negativa del Atlético a negociar con el Barça. El conjunto inglés estaría dispuesto a realizar una importante inversión por el argentino, aunque la prioridad de Julián sigue siendo recalar en el equipo blaugrana.