Julián Álvarez ya entrena bajo la mirada de Simeone

Julián Álvarez ha vuelto al trabajo de grupo en Majadahonda. El delantero argentino ha llegado este miércoles a las 7.15 horas al Cerro del Espino para participar primero en un entrenamiento especial destinado a los internacionales del Atlético de Madrid que se han ido incorporando progresivamente a la pretemporada. El jugador mantiene, de momento, su hoja de ruta profesional.

El delantero pretende trasladarle personalmente a Diego Pablo Simeone su voluntad de abandonar el Atlético y fichar por el Barça. Simeone ya conoce las intenciones de Julián, pero el futbolista considera importante poder explicarle directamente su situación y dejar claro que su deseo pasa por cambiar de aires este verano.

Simeone ha dirigido la sesión matinal del equipo al que ha unido tras una primera parte separados a los últimos incorporados, entre ellos Julián. Todo apuntaba a que el encuentro privado entre ambos tiene que producirse durante la jornada de hoy cuando acabara el entrenamiento, pero Julián Álvarez ha sido uno de los primeros en abandonar la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid con sus agentes, que han estado 20 minutos en las instalaciones. Todavía no hay confirmación de que haya habido encuentro del jugador y los suyos con Simeone o Mateu Alemany.

El Barça, atento

Julián, por ahora, está cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones. El martes ya dio una muestra de ello. Acudió al Cerro del Espino acompañado por Sergio Díaz, una persona de máxima confianza, y realizó una sesión individual de menos de una hora, con trabajo sobre el césped y posteriormente en el gimnasio. No coincidió entonces con el resto de sus compañeros.

El escenario negociador, sin embargo, apenas ha cambiado. En el Atlético siguen considerando muy complicada su salida y no contemplan facilitarla. En el Barça, mientras tanto, permanecen atentos a cualquier movimiento y mantienen abierta la posibilidad de mejorar su propuesta si se abre una negociación con el conjunto rojiblanco.