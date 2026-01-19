Julián Álvarez, el elegido: el Barça prepara un golpe de efecto para el ‘9’

El FC Barcelona ya ha marcado en rojo el nombre del futbolista que debe encabezar la delantera del futuro. Según ha podido saber La Posesión, Julián Álvarez se ha convertido en el objetivo número uno e indiscutible de la dirección deportiva azulgrana. No se trata de un simple interés, sino de una decisión estratégica firme: si el club logra certificar el regreso a la regla 1-1 en el próximo mercado estival, pondrá toda la carne en el asador para vestir al atacante argentino de azulgrana.

La apuesta por el actual delantero del Atlético de Madrid nace de un convencimiento absoluto en su capacidad para transformar el ataque del equipo. Julián Álvarez no solo es visto como un goleador de primer nivel, sino como una pieza versátil y un recurso ofensivo inagotable que encaja a la perfección en la filosofía que busca implantar el club. En el seno de la entidad se considera que, por más que surjan otros nombres en las listas, el argentino se mantiene en lo más alto del podio sin discusión alguna.

Cifra parecida a Luis Suárez

La magnitud de la operación que planea el Barça recuerda a los grandes movimientos históricos del club en el mercado de delanteros. Los cálculos internos comparan el impacto y el desembolso de esta posible incorporación con lo que supuso en su día el fichaje de Luis Suárez. En aquel momento, el club invirtió unos 80 millones de euros por el uruguayo, una cifra que sirve de referencia para entender el esfuerzo económico que la directiva estaría dispuesta a realizar por Julián, a pesar de que su valor de mercado podría ser incluso superior.

El club tiene claro que, una vez saneadas las cuentas y con el músculo financiero que otorga la normalidad normativa, el mercado de "nueves" será la prioridad absoluta. Julián Álvarez representa el perfil ideal: un jugador con hambre, experiencia en la élite y una capacidad de trabajo que enamora a los técnicos. El Barça está convencido de que, si las piezas del puzzle económico terminan de encajar este verano, el golpe de efecto en el mercado de fichajes tendrá acento argentino.