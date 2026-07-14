Julián Alvarez dice no a Inglaterra para forzar su fichaje por el Barça

Julián Álvarez tiene clara su prioridad. El delantero argentino no contempla regresar a Inglaterra y ha descartado la posibilidad de escuchar propuestas procedentes de la Premier League. No es una cuestión relacionada específicamente con el Arsenal o el Liverpool, dos de los clubes que han aparecido vinculados a su futuro. El futbolista, sencillamente, no quiere volver a jugar en ese país.

Andrea Berta, director deportivo del Arsenal, y Mikel Arteta han tratado de aproximarse al atacante después de que el Atlético de Madrid les comunicara su deseo de que vaya a Inglaterra en el caso de ser traspasado. El club londinense está atento a cualquier oportunidad que pueda abrirse durante el mercado, pero la respuesta de Julián ha sido inequívoca: Inglaterra no entra en sus planes. Es su respuesta inicial.

Julián Álvarez celebra su obra de arte ante Suiza / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La postura del argentino también puede interpretarse como una forma de reducir sus alternativas y mantener viva la posibilidad de fichar por el FC Barcelona. Al cerrar la puerta a algunos de los clubes europeos con mayor capacidad económica, Julián lanza un mensaje tanto al Atlético de Madrid como al Barça: su intención no es participar en una subasta, sino intentar dirigir su futuro hacia el destino que realmente desea.

Sin Premier

El internacional argentino sabe que el interés de los grandes equipos ingleses podría reforzar la posición negociadora del Atlético y elevar todavía más el precio de la operación. Rechazar la vía de la Premier supone también evitar que aparezcan ofertas capaces de competir económicamente con el Barça y que puedan servir a Miguel Ángel Gil Marín para endurecer aún más sus exigencias.

Julián utiliza así las herramientas que tiene a su alcance para tratar de forzar su llegada a Barcelona. No quiere regresar a Inglaterra, tampoco está interesado en convertirse en el protagonista de una puja entre varios clubes y mantiene la opción azulgrana como su principal objetivo. Una estrategia de presión que pretende reducir progresivamente el margen de maniobra del Atlético.

El Barça, por su parte, no oculta su interés. Joan Laporta ha confirmado recientemente que la oferta azulgrana por Julián continúa vigente, aunque también ha advertido de que no será ilimitada ni en el tiempo ni en las cantidades. El presidente ha reconocido que el delantero gusta mucho tanto al entrenador como a la dirección deportiva y ha dejado claro que el club seguirá trabajando para intentar cerrar la operación.

Laporta también ha explicado que ha hablado personalmente con el Atlético de Madrid y que las conversaciones decisivas se producirán directamente con Miguel Ángel Gil Marín. La relación entre ambos dirigentes puede resultar fundamental para desbloquear una negociación que, en estos momentos, continúa enquistada. El presidente del Barça espera que el Atlético termine reconsiderando su negativa inicial, pero tampoco está dispuesto a aceptar cualquier imposición.

Laporta dice que oferta por Julián Álvarez no es 'sine die' y que cuentan con Raphinha / efe

Mensaje para todos

Las palabras de Laporta representan igualmente un mensaje para el propio Julián. El Barça está dispuesto a intentarlo y mantiene abierta la puerta, pero necesita que el jugador continúe presionando y que el Atlético acceda finalmente a negociar. El dirigente azulgrana ya había deslizado que muchos futbolistas desean vestir de azulgrana y que los deseos pueden hacerse realidad cuando se trabaja para conseguirlos, unas declaraciones interpretadas como un guiño directo al delantero argentino.

El principal problema continúa estando en el Metropolitano. Miguel Ángel Gil Marín y el Atlético permanecen firmes y, por el momento, no tienen intención de vender a su principal estrella. El club rojiblanco considera a Julián una pieza fundamental de su proyecto deportivo y no está dispuesto a facilitar su salida, especialmente después de la inversión realizada para incorporarlo.

Desde el Atlético insisten en que el futbolista tiene contrato y que solo una propuesta extraordinaria podría alterar su posición. En el caso de un traspaso, su voluntad sería hacerlo con equipos de la Premier, por no ser un rival directo. La negativa a negociar sigue siendo el gran obstáculo para el Barça, que necesita encontrar una fórmula económica asumible y convencer al club madrileño para que se siente a hablar.

Mateu Alemany y Laporta se saludan en el Spotify Camp Nou / EFE

Julián, mientras tanto, continúa moviendo sus cartas. Su negativa a regresar a Inglaterra limita el mercado, impide que el Atlético pueda apoyarse en una gran oferta procedente de la Premier y refuerza la opción azulgrana como el escenario preferido. No garantiza que la operación pueda realizarse, pero sí deja claro que el futbolista no quiere facilitar ninguna solución alternativa que le aleje del Barça.

La estrategia pasa por resistir, mantener el interés azulgrana y ejercer presión sobre el Atlético sin romper públicamente con el club. Julián no quiere convertir su futuro en un conflicto abierto, pero sus movimientos señalan una dirección concreta. Inglaterra está descartada y Barcelona continúa siendo el destino alrededor del cual gira su futuro.