Julián Álvarez se desmarca de las elecciones del Barça

Julián Álvarez es uno de los delanteros que el Barça está monitorizando para el futuro a pesar de su mala racha en el Atlético. El futbolista ha sido relacionado en numerosas ocasiones con el club blaugrana y ahora varios precandidatos a la presidencia del Barça pueden tener la tentación de deslizar su nombre como baza electoral. El entorno de Julián empieza a estar cansado de toda la rumorología y se ha desmarcado claramente de las informaciones que puedan surgir en las próximas semanas y que no pueden controlar.

El agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, fue muy claro sobre las noticias que relacionan al jugador con el Barça o con algún precandidato blaugrana: "Nunca hemos hablado con ningún candidato a la presidencia del Barcelona y todo lo que se está diciendo al respecto no es cierto", aseguró el agente en declaraciones a 'winwin' de Egipto,

Hidalgo reiteró que Julián no está por ahora en el mercado y que se centra en rendir al máximo en el Atlético, club que tiene sus derechos en un contrato a largo plazo: "Julián tiene contrato hasta el 2030 con el Atlético de Madrid y quien quiera ficharlo debe contactar con el club y no con nosotros", sentenció.

El mal momento de Julián Álvarez y sus dificultades en el Atlético invitan a pensar en un cambio de aires a final de temporada para ir a un proyecto deportivo en el que pueda brillar. El Barça cree que puede ser una pieza que encaje en su equipo, pero hay clubs que se están moviendo para posicionarse sobre el futuro del delantero. Chelsea y Arsenal están muy interesados en ficharle aunque la prioridad de Julián estaría en seguir en la Liga española y el Barça le atrae. Otra cosa es que el Atlético decida abrirle las puertas y la tasación final de una operación muy complicada económicamente para el club blaugrana.