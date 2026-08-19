Julián Álvarez, descartado de la convocatoria para el debut del Atlético en Liga contra el Málaga

Semana clave para el futuro de Julián Álvarez. El FC Barcelona sigue empeñado en lograr el fichaje de la 'araña' para reforzar la posición de delantero centro, pero el Atlético de Madrid mantiene su postura de no negociar la salida del argentino y continúa confiando en su continuidad.

Este miércoles se ha producido un nuevo capítulo en el culebrón. Diego Pablo Simeone ha dado a conocer la convocatoria para el debut liguero ante el Málaga y ha dejado fuera a Julián Álvarez. El delantero no estará en el estreno del Atlético en el Metropolitano, una decisión que el técnico argentino justificó ayer en rueda de prensa argumentando motivos "deportivos". Sí que se encuentran en la lista, en cambio, los internacionales que volvieron de vacaciones el mismo día que la 'araña': Musso, Baena y Llorente. Muy significativo.

El Cholo explicó en rueda de prensa que Julián Álvarez todavía necesita más tiempo para alcanzar su mejor estado de forma. "Desde lo deportivo, aún necesita un punto para llegar al domingo. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él", señaló. El técnico rojiblanco insistió en que el club sigue contando con Julián y en que su intención es construir el equipo alrededor suyo.

"No lo vemos en condiciones para jugar"

Simeone quiso separar la situación contractual de la preparación del futbolista, aunque en su reflexión quedó claro que no se refería únicamente a cuestiones físicas. "Si el dueño del club [Gil Marín] habla tajantemente de la forma con la que habló, creo que está más que claro. Es como en un juicio: no ha lugar. Así de claro. A partir de ahí, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones para que siga cuidando el nombre que tiene, el futbolista que es y lo que nos dio. No lo vemos en esas condiciones para poder jugar o participar. Espero que evolucione un poco más en los próximos días y esté un poco más cerca de lo que queremos", declaró.

Julián regresó de sus vacaciones hace poco más de una semana después de disputar el Mundial y todavía no ha participado en ninguno de los amistosos de pretemporada. Tampoco lo han hecho Marcos Llorente, Baena y Musso y sí que han sido convocados por Simeone. La ausencia de la 'araña' en la primera lista oficial del curso alimenta, inevitablemente, las especulaciones sobre su futuro.

Mientras tanto, el Barça continúa atento a todos sus movimientos. Julián sigue siendo la prioridad de Deco para reforzar el ataque, aunque el club blaugrana sabe que la operación continúa siendo complicada por la negativa del Atlético a negociar.

La convocatoria del Atlético

Estos son los futbolistas citados por el Cholo para recibir al Málaga en el Metropolitano: Musso, Giménez, Mendoza, Johnny, Kple, Kang-in, Barrios, Baena, Lookman, Carlos M., Oblak, Llorente, Arnau Ortiz, Hancko, Pubill, Giuliano, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Domínguez, D. Martínez, Esquivel, Castillo y Cubo.

El Cuti Romero, Lemar, Vargas y Sorloth son las otras ausencias de la lista más allá de la de Julián.