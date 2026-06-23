Julián Alvarez cambia las fichas del tablero

El caso Julián Álvarez acaba de entrar en una nueva fase. Después de semanas de ruido, de interés desde varios grandes de Europa y de una posición pública muy firme por parte del Atlético de Madrid, el delantero argentino ha dado el paso que podía cambiar el tablero: admitir que una transferencia puede ser la mejor solución para todas las partes.

No es un matiz menor. Hasta ahora, el Atlético había controlado el relato con un mensaje contundente: Julián no estaba en venta. Ni para el Barça, ni para el Real Madrid, ni para el Arsenal, ni para nadie. La respuesta siempre fue la misma: cláusula de rescisión de 500 millones de euros o nada. Incluso para forzar la máquina y ganar fuerza, existió la oferta del Madrid por el jugador que el Atlético rechazó. De esta manera se fijaba el precio de 150 millones de euros para su traspaso. El Atlético lo controlaba todo. Pero el escenario ya no es exactamente el mismo si el futbolista, públicamente, empieza a marcar distancia.

Tras el Argentina-Austria, Julián reconoció que ya ha hablado con el Atlético sobre su situación. Y lo hizo con un discurso que no pasó inadvertido en Barcelona. El argentino no solo dejó caer que una salida puede ser conveniente, sino que además habló de “cumplir un sueño”, una frase que en clave azulgrana ha sido interpretada como algo más que una simple reflexión de mercado.

Julián Alvarez, en el partido del MUndial 2026 entre Argentina y Austria / EFE

Paso adelante

En el Barça hace tiempo que tenían claro que la operación solo podía moverse si el jugador daba un paso al frente. El club azulgrana sabía que el gran obstáculo no era únicamente económico, sino político y deportivo: el Atlético no quería sentarse a negociar y menos todavía para reforzar a un rival directo. Las tensas relaciones entre la cúpula del Barça y Mateo Alemany ensuciaban todavía más las posibles negociaciones. Por eso, en los despachos del Spotify Camp Nou siempre se consideró imprescindible que Julián se mojara.

Y eso, de algún modo, ya ha ocurrido.

El Barça recibe ahora una señal que llevaba tiempo esperando. No significa que el fichaje sea sencillo, ni mucho menos inmediato, pero sí que cambia la correlación de fuerzas. Si el jugador insiste en salir y si su destino prioritario acaba siendo el Barça, el Atlético tendrá que gestionar una situación mucho más incómoda que hace unas semanas. Mantener a un futbolista de ese nivel contra su voluntad siempre es un riesgo, por mucho contrato que tenga y por mucho peso que conserve la cláusula.

Julián Álvarez agradeciendo el apoyo de la afición del Atlético / EFE

En el Metropolitano, de momento, la posición oficial no se mueve. Julián sigue siendo considerado una pieza clave del proyecto y nadie quiere abrir la puerta a una salida que sería deportiva y simbólicamente muy dura. Además, en el Atlético existe un enorme malestar con el interés azulgrana, al considerar que el Barça ha presionado demasiado alrededor del jugador.

La voluntad del jugador lo marca

Pero la realidad es que el movimiento de Julián cambia el tono de la historia. El balón ya no está solo en el tejado del Barça. También está en el del Atlético, obligado ahora a decidir si mantiene el pulso hasta el final o si acepta, más pronto que tarde, abrir una negociación que se prevé durísima.

Mateu Alemany y Laporta se saludan en el Spotify Camp Nou / EFE

El Barça, por su parte, nunca cerró la carpeta. Julián Álvarez sigue siendo el gran objetivo para reforzar la delantera y el club azulgrana entiende que ahora tiene un argumento que antes no tenía: la voluntad del futbolista.

En una operación de este calibre, eso no lo resuelve todo. Pero puede ser el principio de todo.