Julián Álvarez, en busca de una charla clave con el Cholo Simeone

Son días clave para el futuro de Julián Álvarez y el día de hoy puede ser muy importante para conocer cuál será el siguiente paso del delantero argentino. La operación para fichar por el Barça sigue siendo muy complicada y en estos momentos el escenario más probable continúa siendo su permanencia en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el futbolista todavía quiere ser escuchado.

Según fuentes consultadas por SPORT cercanas al jugador, Julián quiere mantener una conversación con Diego Pablo Simeone para trasladarle personalmente su deseo de abandonar el Atlético y recalar en el Barça. El técnico conoce desde hace días las intenciones del argentino, aunque lo lógico es que se remita a la dirección deportiva, ya que su responsabilidad pasa por dirigir al equipo y no por negociar las entradas y salidas de la plantilla.

La reunión clave

Como explicó ayer este periódico, Julián mantuvo una reunión de unas dos horas y media con sus agentes para decidir cómo afrontar los próximos días. Declararse en rebeldía nunca había sido una posibilidad, ya que el delantero quiere seguir cumpliendo con todas sus obligaciones, como ha hecho hasta ahora, pero ha llegado un punto donde el delantero pretende ser sincero con el Atlético y explicar directamente dónde quiere jugar.

Así lo ha demostrado durante este martes. El argentino ha acudido puntualmente al Cerro del Espino acompañado por Sergio Díaz, una de las personas de su máxima confianza. Su estancia en las instalaciones no ha llegado a una hora. Ha realizado trabajo individual, ha pisado el césped durante aproximadamente 15 minutos y posteriormente ha completado una breve sesión de gimnasio. No ha coincidido sobre el terreno de juego con sus compañeros.

La jornada era de doble sesión. Julián ha regresado a Majadahonda alrededor de las 18.00 horas y esta vez también estaba Fernando Hidalgo, agente que está llevando directamente todo lo relacionado con su futuro y que mantiene contacto con la dirección deportiva azulgrana. Hidalgo se ha limitado a acompañar al futbolista y no ha accedido a las instalaciones ni ha mantenido ninguna reunión con dirigentes del Atlético.

Quien sí ha estado muy pendiente de la sesión ha sido Mateu Alemany. El director de fútbol rojiblanco ha seguido atentamente el entrenamiento mientras atendía diferentes llamadas de trabajo, aunque durante el día de hoy no ha mantenido ninguna conversación con Julián sobre su futuro.

Mañana, día clave

Todas las miradas se trasladan ahora a mañana. Simeone ya está de regreso después de pasar unos días en Ibiza tras la gira por Corea del Sur y dirigirá su primera sesión, una circunstancia que puede abrir finalmente la puerta a la conversación que busca Julián.

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El delantero sabe que convencer al Atlético sigue siendo difícil y que el paso de los días reduce sus posibilidades de acabar en Barcelona. Pero su postura no ha cambiado. Cumplirá con su trabajo, aunque también quiere que el club escuche directamente de su boca cuál es su voluntad. Y la conversación con Simeone puede ser el siguiente paso.