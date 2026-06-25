Los jugadores que llegaron al FC Barcelona tras pedir públicamente su traspaso

Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y firmar por el FC Barcelona. Tras el encuentro entre Argentina y Austria, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial, la 'Araña' soltó la bomba: "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". Pero su caso no ha sido el único en estos últimos años.

A lo largo de la historia, varios futbolistas han expresado su deseo de abandonar su club para fichar por el Barça, pese a tener contrato en vigor. El último de ellos fue Robert Lewandowski, que llegó al conjunto catalán por 50 millones de euros procedente del Bayern de Múnich, con el que le restaba un año de compromiso. "Informé al club y dije públicamente que había tomado la decisión de no renovar mi contrato. Sé que tengo un año más de contrato y pedí permiso al club para salir; creo que es la mejor solución", reconoció en una entrevista el delantero polaco, que presionó al club alemán para que lo dejara salir al FC Barcelona.

En agosto de 2017, Philippe Coutinho mostró su disconformidad con seguir en el Liverpool, que se negó a negociar con el Barça. Incluso, los 'Reds' publicaron un comunicado en el que aseguraban que no estaba en venta. Por ello, el brasileño pidió el 'transfer request', aunque no sirvió de mucho inicialmente, pues se quedó en Inglaterra durante la primera parte de la temporada. En el mercado invernal, ambos clubes llegaron a un acuerdo por 160 millones de euros.

Ousmane Dembélé también aterrizó en Barcelona por un precio elevado y tras pedir salir del Borussia Dortmund. El francés no se presentó a los entrenamientos con el club alemán para que lo vendieran al Barça. Peter Bosz, su entrenador en aquella época, ni siquiera pudo contactar con él: "Dembélé no estuvo en el entrenamiento de hoy. No sabemos dónde está. Intentamos localizarle, pero no pudimos". Tras varias sanciones disciplinarias por parte del Dortmund, el francés acabó en el Barcelona por 148 'kilos'.

Cesc Fàbregas, canterano culer, regresó al Barça consolidado como una estrella / AFP

Por otro lado, Javier Mascherano pidió al Liverpool que lo dejará marchar al Barça, pero las negociaciones se prolongaron. "Estaba bastante enfadado porque no estaban cumpliendo su palabra. Había un acuerdo entre nosotros de que si el Liverpool recibía una oferta decente por mí, se me permitiría irme", desveló el 'Jefecito', que para cumplir su sueño tuvo que pagar tres millones de los 24 que costó y renunció a un porcentaje de su salario.

Cesc Fàbregas, por su parte, siguió una estrategia similar a la de Coutinho, pues estuvo cerca de pedir el 'transfer request', después de que Arsène Wenger no cumpliera con su palabra. "Si te vas del Arsenal, que sea al Real Madrid o al Barça, pero no a un club de la Premier", declaró el legendario entrenador. El de Arenys entrenó en solitario hasta efectuar su deseo de jugar en el FC Barcelona, al que llegó por 33 millones de euros.

Samuel Eto'o aterrizó al Barça tras una gran temporada en el Mallorca / EFE

La situación de Samuel Eto'o tardó en resolverse. El Mallorca y el Real Madrid compartían los derechos del camerunés, por lo que el Barça tuvo que llegar a un acuerdo con ambos. El delantero, harto con el tira y afloja de Florentino Pérez, firmó en Sport una carta abierta a los socios del Barça en la que exteriorizaba su deseo de vestir la camiseta azulgrana. "Ardo en deseos por defender vuestra camiseta", expresaba Eto'o en su escrito. Finalmente, la operación se llevó a cabo por 24 millones de euros, la mitad para los bermellones y la otra mitad para el Real Madrid.

Frank y Ronald de Boer, por último, demandaron al Ajax ante los tribunales en 1998 para forzar su traspaso al FC Barcelona, pues el club neerlandés no les dejaba salir. Aunque la denuncia no prosperó, y se vieron obligados a seguir durante seis meses más, los dos hermanos firmaron por el Barça por 22 millones de euros en el mercado invernal.

Julián Álvarez puede ser el siguiente. Pese a que no se ha declarado en rebeldía, como algunos jugadores de esta lista, ha expresado públicamente su intención de fichar por el FC Barcelona. El culebrón acaba de empezar, pero el primer paso ya está dado.