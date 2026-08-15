Julián Álvarez, atrapado entre caras largas

Pasan los días y el culebrón sobre el futuro de Julián Álvarez sigue sin resolverse. El delantero argentino regresó esta semana a los entrenamientos con el Atlético de Madrid con el objetivo de insistir en el deseo de cumplir su sueño y fichar por el FC Barcelona, pero hasta el momento solo ha podido hablar con Diego Pablo Simeone... y, según la 'Cadena SER', en la charla que mantuvieron el pasado miércoles el entrenador argentino se remitió a la postura del club colchonero y le comunicó que cuenta con él de cara a la temporada 2026/27.

Tal como explicó 'ESPN', el entorno del atacante se siente "engañado y traicionado" por el Atlético de Madrid. El club pidió a Julián que si quería salir lo dijera públicamente y, cuando lo hizo durante el Mundial, la postura rojiblanca se endureció. Gil Marín se negó a negociar con el Barça y en el Spotify Camp Nou aún no ha llegado ningún tipo de respuesta a la oferta de 100 millones de euros que trasladó al conjunto madrileño como punto de partida. La insistencia del jugador no ha tenido efecto y su representante desea mantener una reunión con los dirigentes colchoneros para desencallar la situación de una vez por todas.

El Barça reconoce a día de hoy que la operación es muy complicada, pero se niega a dejar solo a Julián y no intentar hasta el final su fichaje. La entidad culé, eso sí, se marca una fecha límite, la semana que viene, para activar el plan B en caso de que el Atlético no dé su brazo a torcer. La 'araña' sigue siendo la prioridad número uno en el Camp Nou, pero si en los próximos días no cambia nada, el club catalán se 'lanzará' al mercado a por una alternativa de calidad para el '9' tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El futbolista, mientras tanto, sigue sin declararse en rebeldía. No fue convocado para el amistoso ante el Olympique de Marsella como el resto de internacionales que se han incorporado esta semana a las órdenes de Simeone (Baena, Llorente y Musso), pero este sábado ha vuelto a ejercitarse con el grupo para continuar preparándose para el inicio de la campaña 2026/27. A pesar de su profesionalidad, las caras largas y la ausencia de gestos de complicidad hacia sus compañeros en las imágenes captadas por 'El Desmarque' evidencian que el futbolista no lo está pasando nada bien. Simeone, como si la cosa no fuera con él, no parece especialmente interesado en resolver la situación.

El ejemplo de Luis Enrique

La postura del 'Cholo' y del Atlético de Madrid con Julián dista mucho, por ejemplo, de la de Luis Enrique con Bradley Barcola. El entrenador español ha sido preguntado por el futuro del extremo francés y su respuesta no ha podido ser más significativa. "Cuando un jugador no quiere jugar aquí o no muestra una sonrisa al estar aquí, lo mejor es buscar otra solución", ha declarado en rueda de prensa.

Esta forma de pensar, que otro técnico como Pep Guardiola ha exhibido varias veces a lo largo de su exitosa carrera como entrenador y que el Barça ha aplicado recientemente con Ferran Torres, es muy diferente del comportamiento del Atlético con Julián. Desde el Metropolitano no se quiere dejar salir al delantero argentino y, de momento, lo han dejado muy claro con palabras y gestos. Veremos si en los próximos días el guion del culebrón da un vuelco.