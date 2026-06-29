Julián Álvarez no aparece en el anuncio de la nueva camiseta del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha presentado su nueva primera equipación para la temporada 2026/27 con un anuncio en sus canales oficiales en el que no aparece Julián Álvarez, después de expresar públicamente su deseo de abandonar el conjunto colchonero este verano rumbo al FC Barcelona. "La verdad, que no lo sé. Creo que no es momento para hablar, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró la 'Araña' en 'ESPN'.

En el anuncio oficial de la nueva camiseta aparecen cuatro futbolistas del primer equipo rojiblanco: Álex Baena, Marc Pubill, Marcos Llorente y Giuliano Simeone, pero no hay ni rastro de la estrella del equipo dirigido por el 'Cholo' Simeone, que llegó al club hace dos años procedente del Manchester City por 90 millones de euros.

Pese a que el Atlético luce Nike y Julián Álvarez viste de Adidas, no es demasiado significativo, pues la marca pasa a un segundo plano en los anuncios de las camisetas, ya que se da prioridad al estatus del jugador. Asimismo, la camiseta de calentamiento, que aún no ha sido lanzada oficialmente, contiene un 'guiño' al argentino, pues tiene dibujada una telaraña en homenaje a la equipación de la temporada 2004/05.

El culebrón entre Julián, Barça y Atlético pinta para largo. El futbolista está centrado en realizar un buen Mundial con Argentina, donde no está gozando de demasiado protagonismo tras arrastrar problemas en su tobillo izquierdo. Por su parte, el conjunto colchonero mantiene su postura de no negociar con los dos clubes españoles interesados por la 'Araña', a los que les reclama la cláusula de rescisión, valorada en 500 millones de euros.

Camiseta de entreno Atlético de Madrid temporada 2026/27 / @Footy_Headlines

Los rojiblancos, por ahora, solo escuchan posibles ofertas de equipos extranjeros, como Arsenal o PSG, pero ninguno de ellos ha realizado una propuesta formal. Además, Julián no quiere abandonar España, donde está mucho más cómodo en comparación con Inglaterra, país al que no se adaptó durante su periplo en el cuadro 'cityzen'.

El FC Barcelona, por otro lado, sigue con la esperanza intacta por firmar al futbolista este verano. Julián es la opción A de Deco y van a estirar la cuerda hasta el final de mercado. Por el momento, los azulgranas ya han realizado una primera oferta de 130 millones de euros, que fue rechazada de inmediato por el Atlético de Madrid.