Julián Álvarez... ¿y ahora qué?

A pocos días para el cierre del mercado de fichajes de verano, el Atlético sigue negando cualquier posibilidad de que Julián Álvarez pueda firmar por el Barça. De hecho, la única rectificación que ha hecho el club colchonero tiene que ver con las declaraciones ya lejanas de Miguel Ángel Gil Marín, director general, cuando explicó que no iban a vender al futbolista. Sin embargo, se le olvidó decir que no iban a venderlo al Barça (y al Real Madrid) y que la oferta de cualquier otro club se estudiaría. Como se ha visto con el Arsenal.

Julián Álvarez, durante el Atlético de Madrid - Villarreal / Europa Press

La situación, pues, es de bloqueo total porque para que los 'gunners' se hagan con el fichaje del delantero, necesitan de forma imprescindible su aprobación, algo que, de momento, no ha llegado. Así, Atlético y Julián se han puesto de acuerdo en que la mejor opción es una salida, pero no coinciden en el destino. El problema, por supuesto, no es para el Barça ni mucho menos para el Arsenal, sino para los colchoneros y su futbolista, que se encuentra en una seria encrucijada.

Más allá de su estado de ánimo, que, según el periodista Rubén Uría, está por los suelos ("está devastado", asegura), la 'Araña', mientras no surjan nuevas alternativas, solo puede elegir entre dos caminos: quedarse o aceptar su traspaso al Arsenal. Si opta por seguir en el Metropolitano, el escenario que se presenta es muy incierto. No es, por supuesto, imposible, pero recuperar anímica y futbolísticamente a Julián para la causa colchonera parece muy complicado y su presencia junto a Diego Simeone se antoja difícil. Además, la afición ya le ha sentenciado. No parece probable que pueda producirse, sin un acto de contrición sincero, un reencuentro entre la grada y el futbolista. E incluso un gesto de este tipo no garantiza nada.

Entre el orgullo y la inteligencia

Sin embargo, el hecho de mantenerse en el Atlético, por un lado, forzaría una situación insostenible y, por el otro, le permitiría ganar tiempo de cara a planificar una salida durante el mercado de fichajes de invierno. No parece una buena idea contar con la presencia de Julián Álvarez en un vestuario en el que no se siente a gusto y en un club del que ya no quiere saber nada. Ahí el Barça podría tener una nueva oportunidad para intentar de nuevo su fichaje, aunque para ello el Atlético debería empezar a entender que un contrato no puede convertirse en unas cadenas para retener al jugador. No hay nada que garantice que la operación pueda llevarse a buen puerto en el mes de enero.

Miguel Ángel Gil Marín no quiere vender a Julián Álvarez al Barça / ATM

La opción del Arsenal, de la misma manera que para el Atlético es ya una cuestión de orgullo no permitir que vaya al Barça (se desconoce exactamente qué mecanismo mental les ha hecho llegar a esa postura porque lo de reforzar a un rival directo no cuela), también sería, para Julián Álvarez, aceptar la victoria de la entidad colchonera. Sería, sobre todo, dar su brazo a torcer y aceptar su regreso a la Premier, una opción que no le seduce porque su único objetivo es vertirse con la camiseta del Futbol Cub Barcelona. Esa es la mejor solución para el Atlético, pero no para el futbolista, al que le quedan cuatro años de contrato que parece improbable que llegue a cumplir. La cuestión es saber cuándo y cómo se producirá la ruptura definitiva. Una separación que, aunque no es imposible, parece poco probable que se dé en este mercado de fichajes de verano.