Julián Álvarez acude a Majadahonda y entrena en solitario

No son días fáciles para Julián Álvarez. El delantero argentino sigue teniendo clara su idea de recalar en las filas del conjunto blaugrana, pero el Atlético de Madrid, por ahora, se lo impide. Miguel Ángel Gil Marín mantiene una postura muy firme y está haciendo todo lo posible para evitar la salida de uno de los futbolistas más importantes de la plantilla, especialmente si su destino termina siendo el Barça.

Según ha podido saber SPORT, Julián Álvarez ha acudido este martes alrededor de las 11.30 horas al Cerro del Espino, en Majadahonda, acompañado por Sergio Díaz, uno de sus agentes y la persona que está más pendiente de su día a día. El argentino se ha ejercitado en solitario sobre el césped junto a preparadores físicos y fisioterapeutas del Atlético y no ha coincidido en el interior con ninguno de sus compañeros. De hecho, varios jugadores como Alex Baena, Grimaldo o Giuliano Simeone, han acudido a primera hora de la mañana y no han tenido contacto alguno con el delantero, que ha acudido de manera voluntaria más tarde.

Lógicamente, su presencia en la ciudad deportiva no cambia, sin embargo, sus intenciones sí. Y mucho. Tras la reunión avanzada por este periódico de cerca de tres horas que mantuvo ayer con sus representantes en un domicilio particular de Madrid, el futbolista mantiene la intención de dar nuevos pasos para intentar desbloquear su futuro.

Julián quiere pasar al ataque

No contempla declararse en rebeldía ni dejar de cumplir con sus obligaciones con el Atlético, pero tampoco quiere permanecer de brazos cruzados mientras pasan los días. El tiempo empieza a jugar en su contra y el delantero cada día es más consciente de que, cuanto más se acerque el cierre del mercado, más complicada será cualquier operación.

El argentino ya dio un primer paso durante el Mundial. Tras el partido frente a Austria, manifestó públicamente su deseo de salir para poder cumplir su sueño, unas palabras que provocaron mucho movimiento durante los días posteriores en los despachos del Atlético. Ahora quiere volver a trasladar con claridad cuál es su voluntad, aunque su intención pasa por hacerlo directamente con el club.

Por ese motivo, sigue sobre la mesa la posibilidad de mantener un cara a cara con Gil Marín o con algún alto cargo de la entidad rojiblanca. Julián quiere ser escuchado y explicar personalmente que su deseo sigue siendo abandonar el Atlético para intentar fichar por el Barça. Su entorno lleva días trabajando para que esa conversación pueda producirse.

Se siente traicionado por el Atlético

Hay, además, un motivo que explica su insistencia. Según fuentes conocedoras de la situación, el delantero mantiene muy presente una comida celebrada el año pasado en un asador de Madrid junto a Gil Marín. En aquel encuentro, Julián entendió que tendría la posibilidad de abandonar el club este verano si así lo deseaba. Ahora considera que aquel compromiso no se está correspondiendo con la postura que mantiene el Atlético ante su voluntad de salir.

El escenario continúa siendo muy complicado y alrededor del propio futbolista lo admiten. El Atlético no quiere vender y el Barça tampoco puede esperar eternamente. Pero Julián, por ahora, no piensa rendirse. Sigue cumpliendo con su trabajo en Majadahonda mientras, fuera del terreno de juego, intenta conseguir que el Atlético escuche de primera mano una decisión que él considera que ya ha dejado suficientemente clara.